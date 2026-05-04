I sondaggi politici in Francia in vista delle presidenziali 2027

Manca quasi un anno alle prossime elezioni presidenziali in Francia. Tuttavia ciò non impedisce comunque di analizzare le principali preferenze politiche del popolo francese e di speculare sui possibili risultati. Chi sono i favoriti degli elettori d’oltralpe?

Non sorprende particolarmente come in testa alle preferenze vi sia Rassemblent National (RN), partito populista di destra guidato da Marine Le Pen, il quale attualmente sfiora il 35%.

Segue la coalizione di partiti di sinistra del Noveau Front Populaire (NFP). Costituita come l’alternativa sia alla destra di Le Pen che al centrosinistra di Macron, può vantare attualmente una preferenza del 24%.

Al terzo e quarto posto troviamo poi i liberali di Ensemble Citoyens (14%) e il centrodestra di Les Républicains (12%). Ma come incide tutto questo sui possibili risultati delle elezioni?

Gli attuali candidati

Attualmente vi sono solo tre candidati ufficialmente confermati per le elezioni. Édouard Philippe, del partito Horizons, più vicino all’ala dell’attuale presidente Emmanuel Macron. Bruno Retailleau con i conservatori di Les Républicains. E il da poco annunciato Jean-Luc Mélenchon, rappresentante del partito di estrema sinistra La France Insoumise.

Ricordiamo come Macron non possa candidarsi nuovamente, avendo superato il limite di due mandati stabilito dalla Costituzione.

La grande incognita in tutto ciò rimane Marine Le Pen. Nonostante il suo partito sia dato come favorito dai sondaggi infatti, la leader di estrema destra è attualmente sotto processo con l’accusa di essere al centro di un sistema fraudolento che ha sottratto milioni di euro al Parlamento Europeo. Le Pen ha già dichiarato che se i giudici le imporranno il braccialetto elettronico non si candiderà alle elezioni, essendo per lei impossibile condurre una campagna elettorale in quel tipo di condizioni.