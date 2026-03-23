Ultimatum di Trump all’Iran: 48 ore su Hormuz

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase ancora più tesa, segnata da un linguaggio sempre più ultimativo e da margini di manovra diplomatica che si riducono. L’ultima mossa arriva dal presidente americano Donald Trump, che ha lanciato un nuovo ultimatum a Teheran, legando esplicitamente la possibilità di un attacco su larga scala alla riapertura dello stretto di Hormuz e, più in generale, alla disponibilità iraniana a negoziare.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la Casa Bianca avrebbe concesso un tempo limitato – 48 ore – per garantire il ritorno alla piena operatività del corridoio marittimo. In caso contrario, Washington minaccia di colpire infrastrutture energetiche strategiche iraniane, inclusi impianti elettrici e industriali. Il messaggio è semplice e allo stesso tempo rischioso: riaprire il passaggio o accettare un’escalation militare diretta.

È una linea che segna un salto rispetto alle dichiarazioni precedenti. Non si parla più soltanto di deterrenza o di contenimento, ma di una pressione esplicita su uno dei punti vitali dell’economia iraniana. Una scelta che porta il confronto su un piano più scoperto, dove la distanza tra minaccia e azione concreta si accorcia.

La risposta di Teheran è arrivata senza ambiguità. Le autorità iraniane hanno fatto sapere che qualsiasi attacco alle infrastrutture energetiche del Paese sarà considerato un atto di guerra su larga scala e comporterà ritorsioni estese, non limitate al solo ambito militare tradizionale. Nel mirino potrebbero finire interessi americani e dei Paesi alleati nella regione: basi, impianti energetici, snodi logistici.

Il confronto si sposta così su un terreno particolarmente sensibile: quello delle infrastrutture critiche. Non più soltanto obiettivi militari in senso stretto, ma reti energetiche e industriali che sostengono interi sistemi economici. È un cambio di scala che aumenta il rischio di effetti collaterali e rende più difficile contenere il conflitto entro confini definiti.

Sul piano militare, la situazione è già compromessa. La guerra, iniziata a fine febbraio con gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani, ha prodotto un’escalation continua. L’Iran ha risposto con ondate di missili e droni, riuscendo in alcuni casi a colpire aree sensibili del territorio israeliano e basi statunitensi nella regione.

Il bilancio umano resta elevato. Le stime parlano di oltre 1.500 morti in Iran dall’inizio delle operazioni, mentre decine di vittime si registrano anche in Israele e nei territori coinvolti indirettamente. Numeri destinati a crescere se il livello dello scontro non verrà ridimensionato.

Ma è soprattutto il fronte economico a preoccupare. La crisi dello stretto di Hormuz ha già prodotto effetti immediati: il prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari al barile, mentre il traffico marittimo è stato drasticamente ridotto. Le principali compagnie energetiche e di trasporto stanno rivedendo rotte e strategie, consapevoli che anche una chiusura parziale del passaggio può avere conseguenze globali.

In questo contesto, l’ultimatum di Trump assume un significato che va oltre il piano militare. È un tentativo di ristabilire il controllo su uno snodo fondamentale del sistema economico globale. Tuttavia, il modo in cui viene formulato – con tempi stretti e minacce dirette – rischia di irrigidire ulteriormente la posizione iraniana.

La leadership di Teheran, già alle prese con una fase interna delicata dopo la morte della Guida suprema Ali Khamenei, difficilmente può permettersi di apparire cedevole. In un sistema politico dove la resistenza alle pressioni esterne è parte integrante della legittimità, un passo indietro immediato rischierebbe di avere conseguenze anche sul piano interno.

Allo stesso tempo, la strategia americana mostra alcune crepe. Washington chiede collaborazione internazionale per garantire la sicurezza delle rotte energetiche, ma adotta una linea che molti alleati osservano con cautela. Il timore è quello di essere trascinati in un’escalation che non controllano, soprattutto in un contesto dove ogni incidente può trasformarsi in un allargamento del conflitto.

Il risultato è un equilibrio instabile. Da un lato la pressione americana, dall’altro la risposta iraniana che punta a mantenere un livello di deterrenza credibile. In mezzo, un sistema internazionale che fatica a trovare una posizione comune.

Intanto, sul terreno, la guerra continua. Gli attacchi proseguono, i fronti restano aperti e il margine per una soluzione negoziata si riduce. L’ultimatum non chiude il conflitto, lo spinge più avanti.

Ed è qui che emerge la contraddizione più evidente. Quando la diplomazia si presenta con un conto alla rovescia, il negoziato perde spazio reale. Resta la forma, ma la sostanza si sposta altrove, nei rapporti di forza e nelle capacità militari.

In Medio Oriente, dove questi equilibri sono già fragili, il rischio è che le 48 ore non servano a evitare lo scontro, ma solo a preparare il terreno per una fase ancora più dura.