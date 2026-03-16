Trump cerca una coalizione navale per lo stretto di Hormuz

La guerra che da settimane scuote il Medio Oriente ha ormai raggiunto uno dei suoi punti più sensibili: lo stretto di Hormuz, il passaggio marittimo da cui transita una quota enorme dell’energia mondiale. In questo contesto si inserisce l’ultima iniziativa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dichiarato di aver ricevuto l’impegno di diversi Paesi a contribuire alla sicurezza della rotta petrolifera più delicata del pianeta. Una dichiarazione che segna un nuovo passaggio nella crisi regionale e che apre interrogativi sulle reali intenzioni degli alleati e sui possibili sviluppi militari.

Secondo quanto riferito dal presidente americano, numerosi Stati si sarebbero detti pronti a collaborare con Washington per garantire che lo stretto resti aperto e sicuro per il traffico commerciale. Trump ha parlato di un’iniziativa condivisa con Paesi direttamente colpiti dalle tensioni nella regione e ha citato esplicitamente potenze economiche come Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito, auspicando l’invio di navi militari per pattugliare l’area. L’obiettivo dichiarato è impedire che l’Iran possa bloccare il traffico marittimo e utilizzare lo stretto come leva strategica nel conflitto in corso.

La richiesta americana arriva in un momento particolarmente delicato. Lo stretto di Hormuz, situato tra Iran e Oman, rappresenta uno dei nodi più critici del commercio energetico globale: attraverso questo corridoio marittimo passa circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas liquefatto. La sua eventuale chiusura o anche solo un rallentamento del traffico avrebbe conseguenze immediate sui mercati energetici e sull’economia globale.

Negli ultimi giorni, infatti, il conflitto ha già avuto ripercussioni sui prezzi del petrolio e sulle rotte commerciali. Attacchi a navi e infrastrutture nella regione hanno costretto alcune compagnie marittime a deviare le rotte o a sospendere temporaneamente i transiti. Gli analisti temono che un’escalation nello stretto possa generare un effetto domino sui mercati energetici, con un aumento dei costi del greggio e dell’energia per molti Paesi importatori.

Trump ha sostenuto che diversi governi avrebbero già dato segnali di disponibilità a partecipare a una missione di sicurezza marittima. Tuttavia, dietro la dichiarazione ufficiale si nasconde una realtà più complessa. Alcuni dei Paesi citati dal presidente americano stanno infatti adottando un atteggiamento prudente, consapevoli dei rischi politici e militari di un coinvolgimento diretto.

È il caso della Corea del Sud, che dipende fortemente dalle importazioni di energia provenienti dal Medio Oriente ma che, allo stesso tempo, evita tradizionalmente di impegnarsi in operazioni militari lontano dalla propria area strategica. Il governo di Seul ha fatto sapere che valuterà con attenzione la richiesta americana e che sono in corso consultazioni con Washington prima di prendere qualsiasi decisione definitiva.

Una posizione simile emerge anche in Giappone, dove l’eventuale invio di navi militari all’estero rappresenta sempre una questione delicata dal punto di vista politico e costituzionale. Tokyo dipende in larga parte dal petrolio che attraversa lo stretto di Hormuz, ma allo stesso tempo mantiene una politica di forte cautela quando si tratta di partecipare a operazioni militari internazionali.

Il contesto militare nel quale si inserisce questa iniziativa è quello della guerra iniziata a fine febbraio con gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro obiettivi militari iraniani. Le operazioni hanno colpito infrastrutture strategiche e siti militari in diverse città iraniane, con l’obiettivo dichiarato di ridurre le capacità missilistiche di Teheran e impedire lo sviluppo di armi nucleari.

La risposta iraniana non si è fatta attendere. Teheran ha lanciato attacchi missilistici e con droni contro obiettivi israeliani e contro basi militari statunitensi nella regione. Allo stesso tempo, le autorità iraniane hanno più volte minacciato di bloccare lo stretto di Hormuz come forma di pressione strategica contro gli Stati Uniti e i loro alleati.

Proprio questa minaccia rappresenta il vero nodo della crisi. La capacità dell’Iran di interrompere il traffico marittimo nello stretto, anche solo temporaneamente, conferisce a Teheran un potere di deterrenza significativo. Non è un caso che Washington stia cercando di costruire una coalizione internazionale per garantire la sicurezza della rotta.

In realtà, un precedente esiste già. Negli anni passati era stata creata una coalizione marittima internazionale con lo scopo di proteggere le rotte nel Golfo Persico e nel Mar Arabico. Il progetto riuniva diversi Paesi alleati degli Stati Uniti con il compito di monitorare e difendere le principali vie di navigazione nella regione.

La nuova iniziativa evocata da Trump sembra muoversi in una direzione simile, ma con un contesto molto più teso. Questa volta non si tratta soltanto di prevenire incidenti o attacchi isolati contro petroliere, ma di gestire una vera e propria crisi militare tra potenze regionali.

In questo scenario, la strategia americana appare duplice. Da un lato Washington vuole dimostrare di mantenere il controllo della sicurezza delle rotte energetiche globali. Dall’altro cerca di condividere il peso politico e militare dell’operazione con altri Paesi, soprattutto quelli che dipendono maggiormente dalle importazioni di petrolio provenienti dal Golfo.

Il problema è che non tutti gli alleati sembrano pronti a seguire questa linea. Alcuni governi temono che l’invio di navi militari possa essere interpretato da Teheran come un atto ostile e contribuire a un’ulteriore escalation del conflitto.

Per questo motivo la situazione resta estremamente fluida. Le dichiarazioni di Trump indicano una volontà chiara di internazionalizzare la sicurezza dello stretto di Hormuz, ma la risposta concreta dei partner internazionali è ancora incerta.

Nel frattempo il passaggio marittimo più strategico del mondo resta al centro di una partita geopolitica delicatissima. In quel tratto di mare largo poche decine di chilometri si incrociano interessi energetici, equilibri militari e rivalità regionali. Ed è proprio lì che potrebbe decidersi una parte importante dell’evoluzione del conflitto mediorientale.