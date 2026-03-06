Trump esorta Zelensky a “raggiungere un accordo” con la Russia
Margherita Coletta
- Esteri

Trump esorta Zelensky a “raggiungere un accordo” con la Russia

Trump esorta Zelensky a “raggiungere un accordo” con la Russia

foto-articolo
Esteri - 6 Marzo 2026

di Margherita Coletta

Condividi: