La Cina davanti alla crisi iraniana. Prudenza diplomatica, interessi reali e ambizioni globali.

Nelle crisi mediorientali la Cina parla quasi sempre con grande cautela. Ma proprio per questo, quando sceglie le parole, vale la pena ascoltarle con attenzione. Dietro i richiami alla sovranità, alla stabilità e al diritto internazionale non c’è soltanto un riflesso diplomatico. C’è una visione del mondo, c’è una strategia di posizionamento globale e c’è la necessità di proteggere interessi molto concreti. La guerra in Iran, per Pechino costituisce un test politico, energetico e geopolitico insieme.

La risposta cinese.

La risposta ufficiale di Pechino agli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran si è mossa lungo una linea molto chiara. Condanna dell’uso della forza, richiamo alla sovranità e all’integrità territoriale iraniana, difesa della Carta delle Nazioni Unite, appello alla de-escalation. Un linguaggio ormai familiare, che la diplomazia cinese utilizza ogni volta che vuole prendere le distanze dall’interventismo occidentale senza però oltrepassare la soglia di un coinvolgimento diretto.

Sovranità e non interferenza sono presentati da Pechino come pilastri della propria visione di coesistenza pacifica tra Stati. In quel richiamo alla non interferenza c’è una coerenza strategica che Pechino coltiva da anni, anche perché è su quel terreno che prova a distinguersi dall’Occidente e a raccogliere consenso presso molti Paesi del Sud Globale. La Cina si presenta come una grande potenza che non esporta modelli politici, né promuove cambi di regime ma che anzi propone stabilità.

Tuttavia, in Medio Oriente Pechino non difende solo principi. Difende anche interessi molto concreti. L’Iran continua a essere per la Cina un partner energetico rilevante, e non soltanto perché resta un fornitore di petrolio in un contesto segnato da sanzioni, tensioni e riallineamenti. Teheran rappresenta anche una leva geopolitica utile in una regione dove la Cina vuole espandere il proprio peso senza assumersi i costi di una presenza militare paragonabile a quella americana. Dietro il richiamo alla stabilità, dunque, c’è molto più di una formula diplomatica. C’è la consapevolezza che una crisi fuori controllo metterebbe a rischio asset materiali e politici che Pechino considera ormai essenziali.

L’equilibrio cinese nel Golfo

Il punto più delicato, da questo punto di vista, è lo Stretto di Hormuz. Per la Cina non è solo un corridoio energetico. È uno dei varchi da cui passa la continuità del suo sviluppo. Se quel passaggio venisse compromesso in modo serio e prolungato, l’impatto non si misurerebbe soltanto in un rialzo dei prezzi globali del petrolio o del gas. Si tradurrebbe in maggiore competizione per carichi alternativi, in pressioni sulle filiere asiatiche, in tensioni sui costi e,indirettamente, in un fattore di vulnerabilità per la stessa tenuta economica interna. Pechino dispone di margini di assorbimento e capacità di adattamento. Ma proprio perché conosce la propria esposizione, cerca di prevenire lo shock prima ancora di doverlo gestire.

Se sul piano politico la Cina ha scelto di schierarsi con nettezza nella difesa della sovranità iraniana e nella critica all’uso unilaterale della forza; sul piano operativo e militare, invece, si muove con estrema cautela. Non emergono segnali convincenti di una volontà di trasformare la solidarietà diplomatica in un sostegno militare diretto.

Più plausibile è la cooperazione basata su tecnologia, commercio, componenti dual use e cooperazione indiretta, cioè su quella zona grigia che consente a Pechino di non abbandonare un partner strategico senza esporsi apertamente come parte belligerante.

Questa scelta non nasce soltanto dalla paura delle sanzioni secondarie o dalla volontà di evitare un’escalation con Washington. Nasce anche da una realtà più complessa, che coinvolge i rapporti cinesi con l’intera regione.

La Cina non può permettersi di guardare al Golfo solo attraverso la lente iraniana.Negli ultimi anni ha costruito relazioni economiche sempre più dense con Arabia Saudita, EmiratiArabi Uniti, Qatar e con l’intero spazio del GCC. Compra energia da tutti, investe in infrastrutture,amplia la cooperazione commerciale e prova a presentarsi come interlocutore utile per ognicapitale della regione. In altre parole, la forza cinese in Medio Oriente sta proprio nella suacapacità di non scegliere apertamente un campo, mantenendo aperti più canalicontemporaneamente.

È questo il vero tratto distintivo della strategia di Pechino. Non si tratta di neutralità, ma di equilibrio interessato. La Cina non vuole sostituirsi agli Stati Uniti come garante militare dell’ordine regionale. Vuole piuttosto occupare uno spazio diverso, meno costoso e più flessibile. Quello della potenza che commercia con tutti, parla con tutti, condanna le escalation, promuove il dialogo e intanto consolida la propria centralità economica e diplomatica. Anche il ruolo da mediatore rivendicato nel riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita nel 2023 si inserisce in questa logica. Non tanto costruire una pax sinica nel Golfo, quanto rafforzare l’idea che la Cina sia ormai un attore necessario negli equilibri regionali.

La convergenza con la Russia

In questo quadro, anche la convergenza con la Russia va letta con misura. È chiara sul piano retorico e politico, soprattutto nella critica all’unilateralismo statunitense e nella volontà dimettere in discussione l’egemonia occidentale. Ma non va automaticamente interpretata come una saldatura operativa piena sul dossier iraniano.

Mosca e Pechino condividono alcune convenienze, non necessariamente la stessa disponibilità al rischio. La Russia ha una postura di sicurezza più direttamente intrecciata alle dinamiche mediorientali. La Cina, invece, resta più fredda, più selettiva, più attenta a non compromettere il proprio profilo di potenza ordinatrice e razionale.

Per Pechino, infatti, lo scenario peggiore non è solo un Iran più debole. È un Golfo più instabile. È un conflitto che smette di essere contenibile e che travolge l’architettura di relazioni costruita con pazienza negli ultimi anni. È una crisi che obbliga la Cina a scegliere, quando tutta la sua strategia nella regione è stata finora costruita proprio per evitare quella scelta. Da questo punto di vista, la leadership cinese non ha interesse né a un’implosione iraniana né a una radicalizzazione incontrollata del confronto. Non ha interesse a un cambio di regime caotico, ma nemmeno a una guerra estesa che coinvolga direttamente le monarchie del Golfo e renda più fragile l’intero sistema energetico regionale.

L’esito che Pechino sembra preferire è molto più sobrio e molto più rivelatore. Un Iran che resti in piedi, che non esca dal gioco, che non precipiti nel caos e che continui a offrire prevedibilità sufficiente sul piano politico ed energetico. Non necessariamente un Iran forte, ma un Iran governabile. Non necessariamente un alleato assoluto, ma un partner utile dentro un equilibrio regionale che non collassi. È una posizione che non nasce da affinità ideologica con Teheran, bensì da un calcolo rigoroso del rapporto tra costi, benefici e rischi sistemici.

Pechino tra ordine e influenza.

Alla fine, la crisi iraniana mostra con una certa nitidezza come la Cina stia cercando di abitare il disordine internazionale. Non come potenza rivoluzionaria pronta a incendiare il sistema, ma come attore che prova a piegarlo lentamente a proprio favore. Pechino usa il linguaggio del diritto internazionale e della stabilità perché quel linguaggio le serve. Le serve per distinguersi dagli Stati Uniti, per parlare al Sud Globale, per proteggere le proprie rotte energetiche, per non perdere spazio nel Golfo e per rafforzare l’idea che esista un modo non occidentale di esercitare influenza.

Il punto, però, è che questa postura non è né innocente né puramente opportunistica. È qualcosa di più sofisticato. La Cina non vuole la guerra, ma non per questo è disinteressata. Non difende l’Iran per adesione ideologica, ma non intende neppure lasciarlo scivolare fuori dalla propria sfera di convenienza. Non si propone come alleato militare di Teheran, ma nemmeno come spettatore neutrale. Si muove, piuttosto, come una potenza che ha imparato a trasformare la cautela in leva politica e la moderazione apparente in uno strumento di accumulazione strategica.

Ed è forse proprio questo il dato più importante. Nella crisi iraniana, la Cina non sta semplicemente reagendo agli eventi. Sta cercando di usarli per confermare la propria immagine di potenza responsabile, senza rinunciare a espandere il proprio spazio di manovra. È una linea sottile, certamente. Ma è anche una delle cifre più riconoscibili della politica estera cinese di oggi.