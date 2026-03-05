Un missile iraniano raggiunge la Turchia, ma Ankara vuole restarne fuori
Margherita Coletta
- Esteri

Un missile iraniano raggiunge la Turchia, ma Ankara vuole restarne fuori

Un missile iraniano raggiunge la Turchia, ma Ankara vuole restarne fuori

foto-articolo
Esteri - 5 Marzo 2026

di Margherita Coletta

Condividi: