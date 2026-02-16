La dottrina Rubio è il calco dell’egemonia americana

La chiamano “dottrina”, parola solenne che evoca biblioteche, mappe concettuali e lunghi seminari. In realtà è un cambio di tono. A Monaco il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato con la compostezza di chi sa che non serve alzare la voce quando il messaggio è già inciso nei rapporti di forza. Frasi misurate, lessico istituzionale, applausi cortesi. E un sottotesto piuttosto netto: l’America resta il perno dell’Occidente, però intende ricalcolare costi, priorità e pazienza.

Per anni l’alleanza atlantica si è raccontata come una comunità morale prima ancora che strategica. Valori condivisi, destino comune, solidarietà automatica. Quel vocabolario continua a comparire nei discorsi ufficiali, ma con una funzione decorativa. Il baricentro si è spostato altrove. Oggi il criterio guida è l’interesse nazionale americano, dichiarato con meno imbarazzo rispetto al passato.

Il convitato di pietra è la Cina. La rivalità con Pechino viene trattata come l’asse portante del secolo. Non un dossier tra gli altri, bensì la lente attraverso cui leggere tutto il resto: commercio, tecnologia, alleanze militari, perfino la retorica sui diritti. I semiconduttori diventano materia di sicurezza, le reti digitali terreno di confronto strategico, le infrastrutture logistiche possibili vulnerabilità. Il mercato resta in piedi, ma sotto sorveglianza politica.

Qui affiora la prima contraddizione. Washington continua a difendere il libero scambio come principio, mentre ne delimita con crescente disinvoltura il perimetro. Restrizioni su esportazioni sensibili, controlli sugli investimenti, filtri sulle acquisizioni straniere. Tutto giustificato in nome della sicurezza nazionale, categoria ampia quanto basta per contenere l’eccezione. Gli alleati ascoltano e, in larga misura, si adeguano. Con qualche esitazione, raramente con un vero dissenso.

Il passaggio più delicato riguarda proprio loro, gli alleati. L’Europa viene invitata a fare di più: più spesa militare, più coordinamento, più coerenza nei rapporti con Pechino. Il linguaggio è quello della responsabilità condivisa. Il senso è che l’ombrello americano non può essere dato per scontato. Non c’è minaccia esplicita di disimpegno, ma la disponibilità appare collegata a parametri misurabili. Chi contribuisce resta al centro del tavolo, chi esita si accomoda ai margini.

In questa impostazione l’autonomia strategica europea suona come un’aspirazione che cozza con la realtà. Le capitali del continente parlano di sovranità tecnologica e difesa comune, salvo poi scoprire che la sicurezza quotidiana dipende ancora in larga parte da Washington. La dottrina Rubio sfrutta questa asimmetria senza bisogno di enfatizzarla. La forza, quando è evidente, non ha bisogno di essere ostentata.

Il dossier ucraino offre un altro esempio di questo approccio. L’impegno statunitense rimane sostanziale, però viene inserito in una gerarchia di priorità. L’Indo-Pacifico occupa la posizione di vertice. L’Europa conserva un ruolo cruciale per la stabilità dell’alleanza, ma non monopolizza l’attenzione strategica. Nei corridoi diplomatici si parla di sostenibilità dell’impegno, di durata, di equilibrio tra teatri. Parole che segnalano una riflessione sui limiti, più che un entusiasmo senza scadenza.

Anche in Medio Oriente si percepisce un cambio di accento. Meno ambizioni trasformative, più gestione dei rischi. Stabilità, deterrenza, contenimento delle escalation. L’epoca delle grandi missioni di rifondazione sembra lontana. Oggi prevale una logica di concentrazione delle risorse sul confronto ritenuto decisivo. Il resto viene amministrato, contenuto, monitorato.

La dottrina Rubio si inserisce in una continuità che attraversa amministrazioni di colore diverso. Cambiano i toni, resta la sostanza: l’egemonia americana deve adattarsi a un mondo più affollato e competitivo. L’illusione di un ordine liberale autosufficiente ha lasciato spazio a una competizione tra potenze che non nasconde più il proprio carattere strutturale. Washington lo riconosce apertamente e invita gli alleati a fare altrettanto.

Il punto politico, però, riguarda la tenuta dell’alleanza occidentale quando la colla ideale si assottiglia. Un sistema basato su interessi convergenti può funzionare a lungo, purché tali interessi restino allineati. Se emergono divergenze profonde – economiche, energetiche, industriali – la gestione diventa più complessa. L’Europa commercia con la Cina, dipende da catene globali integrate, coltiva relazioni che non sempre coincidono con l’agenda di Washington. La pressione per una scelta netta rischia di accentuare tensioni latenti.

A Monaco nessuno ha messo in discussione apertamente la leadership americana. I discorsi ufficiali hanno ribadito la coesione, la solidarietà, la determinazione comune. Tuttavia, nei non detti si intravede una domanda: quanto spazio resta per un’Europa che voglia definire un proprio margine di manovra senza incrinare l’alleanza? La risposta, per ora, è sospesa.

La dottrina Rubio formalizza una realtà già percepita: l’ordine internazionale è entrato in una fase di selezione delle priorità. Gli Stati Uniti dichiarano con maggiore franchezza ciò che intendono difendere e a quale prezzo. Gli alleati devono decidere se e come collocarsi in questo perimetro. Il lessico resta diplomatico, le implicazioni sono concrete.

Nel frattempo, le altre potenze osservano. Pechino misura la compattezza occidentale, Mosca valuta la durata degli impegni, i Paesi emergenti sondano gli spazi di manovra tra i blocchi. Ogni dichiarazione proveniente da Washington viene letta come indicazione di limiti oltre che di ambizioni.

La dottrina, al netto dell’etichetta, rappresenta un passaggio verso un’egemonia più esplicita nei propri interessi e più selettiva nei propri impegni. L’America continua a occupare il centro del sistema, con una consapevolezza crescente dei costi che questo comporta. Gli alleati restano nella cornice, chiamati a dimostrare utilità e coerenza. In questo equilibrio fatto di dichiarazioni solenni e calcoli molto concreti si gioca una parte significativa del prossimo decennio.