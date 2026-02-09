Cosa dicono davvero gli exit poll del Giappone

Il voto giapponese, almeno stando agli exit poll diffusi alla chiusura delle urne, non riserva grandi sorprese. Il Partito Liberal Democratico della premier Sanae Takaichi si avvia a consolidare la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, confermando una regola non scritta ma ben radicata nella politica nipponica: si vota spesso, ma il potere cambia raramente.

I numeri, se confermati dallo scrutinio ufficiale, parlano di una coalizione di governo largamente sopra la soglia di sicurezza, con margini tali da garantire stabilità parlamentare e, forse, anche lo spazio per operazioni più ambiziose, come una revisione costituzionale. Un risultato che Takaichi aveva trasformato in un referendum personale, legando la propria permanenza a Palazzo Kantei al mantenimento della maggioranza. Una scommessa vinta, almeno sulla carta.

Ma dietro l’apparente chiarezza del responso elettorale si muove una dinamica più complessa, che riguarda non solo il futuro del Giappone, ma anche l’equilibrio strategico dell’Asia orientale e il rapporto sempre più stretto – e meno discusso – con gli Stati Uniti.

Takaichi, figura nota per le sue posizioni nazionaliste e per una lettura muscolare del ruolo internazionale del Giappone, ha costruito la campagna elettorale su due pilastri: sicurezza e costo della vita. Da un lato, la promessa di rafforzare la difesa nazionale, aumentare le spese militari e superare definitivamente l’interpretazione restrittiva della Costituzione pacifista del dopoguerra. Dall’altro, una serie di misure tampone contro l’inflazione, a partire dalla sospensione dell’imposta sui beni alimentari e da nuovi stimoli fiscali.

Una combinazione che ha funzionato elettoralmente, anche perché l’opposizione si è presentata frammentata, poco incisiva e incapace di offrire una narrazione alternativa credibile. Le forze riformiste e centriste hanno pagato l’assenza di una leadership riconoscibile, mentre la sinistra giapponese continua a restare ai margini di un sistema politico che, pur formalmente pluralista, ruota da decenni attorno allo stesso asse conservatore.

Il Partito Liberal Democratico governa quasi ininterrottamente dal 1955. Cambiano i leader, si avvicendano gli scandali, ma la struttura di potere resta sorprendentemente stabile. Anche questa volta, nonostante il malcontento diffuso per l’aumento dei prezzi, i salari stagnanti e una popolazione sempre più anziana, l’elettorato ha scelto la continuità, o forse l’ha subita.

Non va trascurato un dato: l’affluenza. Le elezioni si sono svolte in condizioni meteorologiche difficili, con forti nevicate in molte regioni, e tutto lascia pensare a una partecipazione non entusiasmante. Un dettaglio solo in apparenza tecnico, che invece rafforza un copione già visto: governi solidi costruiti anche sull’astensione, più che sull’entusiasmo.

Il punto politicamente più sensibile resta quello costituzionale. Con una maggioranza ampia, la premier potrebbe tentare di portare avanti una revisione dell’articolo che limita l’uso delle forze armate giapponesi. Una questione che all’estero viene spesso presentata come un adeguamento alla nuova realtà geopolitica, ma che in patria continua a dividere profondamente l’opinione pubblica.

Il Giappone, formalmente pacifista, è già da tempo un attore militare di primo piano, integrato nel sistema di sicurezza statunitense nel Pacifico. Le basi americane sul territorio, le esercitazioni congiunte e l’allineamento strategico su Taiwan e Cina raccontano una storia diversa da quella scolpita nella Costituzione del 1947. La differenza, oggi, è che il governo sembra intenzionato a colmare anche l’ultimo scarto tra prassi e norma.

Non è un caso che il voto giapponese sia stato osservato con attenzione a Washington. Un esecutivo forte a Tokyo è considerato un tassello fondamentale nella strategia di contenimento della Cina. In questo senso, la vittoria di Takaichi rassicura più gli alleati occidentali che una parte consistente della società giapponese, tradizionalmente prudente quando si parla di riarmo.

Sul fronte economico, le promesse della premier restano invece tutte da verificare. Gli stimoli annunciati hanno un costo elevato per un Paese che già convive con uno dei debiti pubblici più alti del mondo. Finora il Giappone ha potuto permetterselo grazie a una combinazione di fattori interni, ma l’aumento della spesa militare rischia di comprimere ulteriormente lo spazio fiscale.

Gli exit poll, dunque, raccontano una vittoria netta, ma non necessariamente un consenso entusiasta. Piuttosto, certificano l’assenza di alternative politiche strutturate e la forza di un sistema che tende a riprodurre se stesso, anche in un contesto di cambiamenti globali accelerati.

Il Giappone esce da queste elezioni con un governo più solido e un orizzonte politico apparentemente stabile. Ma la stabilità, come spesso accade, non coincide automaticamente con la soluzione dei problemi. Il voto ha rafforzato l’esecutivo; resta da capire se rafforzerà anche il Paese o se servirà soprattutto a rendere più agevole un’agenda decisa altrove, tra sicurezza, alleanze e nuove linee di frattura globali.

In definitiva, più che una svolta, le urne giapponesi sembrano aver prodotto una conferma. E nel Giappone di oggi, la conferma del potere è già, di per sé, una notizia.