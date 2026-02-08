Dialogo strategico Europa–Medio Oriente: verso una nuova architettura euro-mediterranea

Davos, gennaio 2026 – In un sistema internazionale sempre più frammentato e competitivo, Europa e Medio Oriente sono chiamati a ridefinire le proprie modalità di cooperazione. Il Europe–Middle East Strategic Dialogue, svoltosi il 20 gennaio 2026 a Davos e organizzato dal Middle East Institute Switzerland in collaborazione con TRENDS Research&Advisory degli Emirati Arabi Uniti, nasce proprio da questa esigenza. L’iniziativa, promossa dal settore privato ma rivolta a decisori pubblici e stakeholder istituzionali, ha riunito policymaker, vertici aziendali e centri di ricerca per discutere lo stato dell’ordine internazionale e individuare nuovi framework di collaborazione.

Il dialogo parte da una constatazione condivisa. La transizione dalla globalizzazione lineare a un contesto segnato da frammentazione, competizione strategica e distribuzione asimmetrica di potere e rischio impone a entrambe le regioni di superare approcci tattici e reattivi. Al loro posto emerge la necessità di una partnership strutturata, fondata su interdipendenze selettive, fiducia politica e visione di lungo periodo.

Sovranità tecnologica e autonomia strategica.

Il primo panel, dedicato alla costruzione di “trusteddigitalbridges”, ha posto al centro il tema della sovranità tecnologica come pilastro dell’autonomia strategica. In un contesto in cui intelligenza artificiale, cybersicurezza e infrastrutture digitali ridefiniscono le gerarchie di potere, Europa e Medio Oriente presentano profili complementari.

È emerso con chiarezza come le tecnologie emergenti non siano più un ambito neutro, ma uno spazio di competizione geopolitica nel quale governance dei dati, sicurezza delle reti e affidabilità degli attori diventano fattori decisivi di alleanza. La convergenza tra energia e digitale, in particolare nei data center e nei sistemi di intelligenza artificiale, apre così a partnership che vanno oltre la semplice cooperazione commerciale e assumono una dimensione strategica.

Resilienza economica e nuovo re-coupling.

Il secondo panel ha affrontato il tema della resilienza economica in una fase in cui la logica geopolitica incide in modo crescente su commercio e investimenti. Con catene del valore ridisegnate lungo confini di sicurezza e affinità strategica, Europa e Golfo si trovano di fronte a una sfida comune: mantenere apertura e dinamismo senza amplificare vulnerabilità sistemiche.

Il confronto ha evidenziato una “rivoluzione silenziosa” già in atto, fatta di nuove rotte, investimenti infrastrutturali e partnership energetiche che vanno oltre gli idrocarburi. La questione centrale è se queste trasformazioni possano tradursi in un passaggio dal de-risking difensivo a un re-coupling proattivo, capace di generare prosperità resiliente per entrambe le regioni. Il dialogo ha suggerito che lo spazio euro-mediterraneo rappresenta uno dei contesti più promettenti per sperimentare questa evoluzione.

IMEC e la nuova geografia dei corridoi

In questo quadro si colloca l’India–Middle East–Europe EconomicCorridor, indicato come una delle espressioni più concrete della nuova geografia commerciale globale. IMEC promette una riduzione significativa dei tempi e dei costi di trasporto tra Asia ed Europa, rafforzando il ruolo del Golfo come hub di transito e offrendo un’alternativa più efficiente e resiliente alle rotte tradizionali.

Il corridoio non è soltanto un progetto infrastrutturale. È anche un segnale politico che integra ferrovie, porti e collegamenti marittimi in una rete ridondante e flessibile. Il Mediterraneo torna così a essere uno spazio di connessione strategica. La competizione tra porti europei, da Atene e Marsiglia fino a Trieste, riflette la consapevolezza che i corridoi logistici sono ormai parte integrante della politica industriale e della proiezione geopolitica.

Oltre gli idrocarburi, l’energia come leva diplomatica

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’evoluzione delle partnership energetiche. Il progetto di interconnessione elettrica tra Egitto ed Europa attraverso l’Italia rappresenta un esempio emblematico di come la transizione energetica stia ridisegnando i rapporti euro-mediterranei. Il collegamento consentirebbe di trasferire in Europa surplus di energia solare ed eolica prodotti in Egitto, con il sostegno finanziario e politico degli Emirati Arabi Uniti.

Per Il Cairo si tratta di una scelta strategica che rafforza la propria diplomazia energetica e consolida il ruolo di hub regionale. Per l’Unione Europea e per l’Italia il progetto contribuisce alla sicurezza energetica, alla diversificazione delle fonti e agli obiettivi del Green Deal, inserendosi nel più ampio quadro di REPowerEU.

L’Italia come snodo euro-mediterraneo

In questo contesto l’Italia emerge come uno dei principali snodi tra Europa e Medio Oriente. La combinazione di posizione geografica, relazioni storiche, capacità industriali ed energetiche le consente di proporsi come connettore naturale tra Mediterraneo, Golfo e Africa. Le direttrici individuate, dall’energia alle tecnologie verdi fino alla digitalizzazione, riflettono un’ambizione che va oltre il piano economico.

Il lancio di iniziative come SHIELD presso SDA Bocconi conferma la volontà italiana di posizionarsi anche come hub di riflessione strategica sull’intersezione tra difesa, economia e geopolitica. In un’epoca di competizione multipolare, il valore aggiunto dell’Italia risiede nella capacità di tradurre interdipendenze regionali in architetture di cooperazione stabili, contribuendo a dare forma a una partnership euro-mediterranea più coerente, resiliente e strategicamente autonoma.