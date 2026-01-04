Venezuela: il diritto internazionale come geometria variabile

Almeno quaranta persone sono rimaste uccise e decine ferite in un attacco compiuto nelle prime ore del mattino in diverse aree del Venezuela. Secondo il governo di Nicolás Maduro si sarebbe trattato di una operazione militare attribuita agli Stati Uniti, mentre la Casa Bianca ha scelto il silenzio ufficiale, limitandosi a generiche dichiarazioni sul proprio “impegno per la democrazia” e sull’insostenibilità della situazione nel Paese. La Cina, invece, ha reagito con durezza, chiedendo apertura immediata di un’inchiesta e la “liberazione di Maduro” da quella che ha definito un’aggressione contro uno Stato sovrano.

L’attacco, secondo fonti governative venezuelane, ha preso di mira obiettivi multipli: infrastrutture considerate “sensibili”, basi militari in aree periferiche della capitale e presunti depositi logistici. Le autorità parlano di bombardamenti e raid aerei sincronizzati tra loro, condotti con mezzi e armamenti avanzati, tanto che il vice ministro della Difesa ha definito la dinamica dell’operazione “militare e chirurgica”. Testimonianze raccolte nella zona sud di Caracas riferiscono esplosioni ravvicinate, edifici scossi dalle detonazioni e fumo nero che si alzava all’alba su quartieri urbanizzati da tempo.

I numeri ufficiali parlano di almeno quaranta vittime, tra cui civili e militari. Molte delle persone colpite erano nei pressi di infrastrutture non militarizzate al momento dei raid, secondo quanto raccontano medici e soccorritori intervenuti nei pronto soccorso della capitale. Le ambulanze sono state oggetto di traffico congestionato e difficoltà logistiche, una circostanza che ha complicato i primi soccorsi.

Il presidente Maduro, in un discorso televisivo trasmesso in diretta nazionale, ha definito l’episodio una “aggressione diretta e inaccettabile” contro il Venezuela e ha parlato esplicitamente di responsabilità statunitense. Ha annunciato lo stato di massima allerta delle forze armate, invitando i venezuelani a mantenere la calma, pur precisando che “la sovranità nazionale è stata violata”. Ha promesso che il governo chiederà riunioni urgenti delle Nazioni Unite e si rivolgerà alle corti internazionali per chiedere che siano accertate le responsabilità.

Dal lato statunitense, nei primi momenti dopo la diffusione della notizia non è arrivata alcuna rivendicazione, né una smentita dettagliata. La Casa Bianca si è limitata a una dichiarazione standard sulla situazione in Venezuela e sull’importanza di un “ritorno alla democrazia”. Nessun portavoce ha confermato la partecipazione di forze americane all’operazione, né è stata fornita una spiegazione ufficiale delle fonti governative venezuelane. Il silenzio, in assenza di un controcanto chiaro, lascia una zona d’ombra che alimenta versioni contrapposte del fatto.

Allo stesso tempo, la Cina ha reagito con durezza, attribuendo agli Stati Uniti la responsabilità morale e politica dell’attacco. Pechino ha chiesto immediatamente la liberazione di Maduro e ha definito l’episodio “una violazione palese della sovranità nazionale e del diritto internazionale”. In una nota ufficiale il Ministero degli Esteri cinese ha ribadito il principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati sovrani – un principio che i governi latinoamericani e africani citano spesso quando criticano interventi esterni – e ha chiamato la comunità internazionale a sostenere il Venezuela nella richiesta di accertamenti.

Altri Paesi latinoamericani hanno espresso preoccupazione, con richiami alla cautela e alla necessità di verifiche indipendenti. Alcune capitali, pur non attribuendo esplicitamente la responsabilità agli Stati Uniti, hanno sottolineato che qualsiasi uso della forza esterna in Venezuela senza un mandato multilaterale costituirebbe una violazione della Carta delle Nazioni Unite.

Il riferimento al diritto internazionale non è un dettaglio accademico. La carta Onu vieta l’uso della forza contro l’integrità territoriale di uno Stato sovrano, salvo casi molto specifici. In assenza di un mandato del Consiglio di Sicurezza o di una situazione di autodifesa in risposta a un attacco armato in corso, qualsiasi operazione militare contro un Paese straniero è considerata una violazione della legalità internazionale. In questo caso, a più di ventiquattro ore dai fatti, nessuna delle condizioni formali è stata dimostrata in modo incontrovertibile.

Il governo venezuelano ha chiesto l’intervento del Segretario Generale dell’Onu e ha annunciato che presenterà una denuncia formale alle istituzioni competenti. Sul piano interno, l’attacco è destinato a rafforzare la narrativa di Caracas secondo cui il Venezuela è sotto pressione esterna da anni, tra sanzioni economiche e tentativi di destabilizzazione politica. Non è un discorso neutro: in passato, eventi di questo tipo sono serviti a ricompattare il consenso attorno alla leadership, almeno nella sfera retorica ufficiale.

Le condizioni sul terreno restano drammatiche. Oltre al bilancio delle vittime, si segnala che infrastrutture critiche sono state colpite e che alcune aree urbane hanno subito blackout e interruzioni di servizi essenziali. Alcuni soccorritori parlano di difficoltà nell’accesso alle zone colpite a causa della presenza di mezzi militari e di blocchi stradali disposti d’autorità.

L’incidente segna un’escalation in un quadro già complesso, in cui Venezuela è stato negli ultimi anni oggetto di sanzioni, pressioni diplomatiche e accuse reciproche tra Caracas e Washington su vari temi, dal narcotraffico alle ingerenze. La novità è che questa volta non si parla solo di sanzioni economiche o di boicottaggi politici: si parla di un episodio in cui la forza armata è stata usata, e nel quale sono coinvolte vittime civili dirette.

In assenza di una verifica indipendente e immediata, resta difficile ricostruire con certezza la dinamica dei fatti. Ma proprio questa incertezza, combinata con attribuzioni forti da parte del governo venezuelano, rischia di polarizzare ulteriormente le relazioni internazionali. Il silenzio di Washington non basta a chiarire l’accaduto, mentre la presa di posizione cinese e quella di altri governi latinoamericani segnalano una frattura crescente sull’interpretazione dei fatti e sulla legittimità dell’uso della forza.

Se il diritto internazionale è una bussola, essa oggi mostra un punto di rottura: da un lato la richiesta di rispetto delle regole, dall’altro la realtà di un mondo in cui le regole vengono interpretate in base alle convenienze strategiche. E quando a subire le conseguenze sono vite umane, intere comunità, infrastrutture e normalità sociale, restare fermi alle definizioni di principio non basta più. Occorre verificare i fatti, per non lasciare che la norma sia riscritta dal silenzio di chi, nel dubbio, può permetterselo.