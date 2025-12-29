Zaporija è un nodo irrisolto del conflitto russo-ucraino

Nel dibattito diplomatico che accompagna la guerra in Ucraina, la centrale nucleare di Zaporija continua a occupare una posizione centrale, pur restando formalmente fuori da qualsiasi accordo strutturato. Non esiste, allo stato attuale, un piano ufficiale articolato in punti condivisi da tutte le parti. Tuttavia, nelle discussioni riservate tra Stati Uniti, Ucraina e partner europei, Zaporija emerge come uno dei dossier più delicati e potenzialmente decisivi per qualsiasi ipotesi di de-escalation.

La centrale, la più grande d’Europa, è sotto controllo militare russo dal marzo 2022, ma insiste su territorio internazionalmente riconosciuto come ucraino. Questa condizione ha prodotto una situazione di sospensione permanente: l’impianto non è operativo a pieno regime, è sorvegliato da personale ridotto e rappresenta un rischio costante, più politico che tecnico, per la sicurezza regionale. Ogni incidente, ogni scambio di accuse, ogni segnalazione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha contribuito a trasformare Zaporija in un simbolo dell’impossibilità di separare il conflitto militare dalla minaccia nucleare.

Negli ultimi mesi, in ambienti diplomatici occidentali si è discusso della possibilità di rafforzare il regime di sicurezza attorno alla centrale, andando oltre il semplice monitoraggio dell’AIEA. Non si parla, però, di un trasferimento di sovranità o di una gestione diretta da parte degli Stati Uniti. Piuttosto, l’ipotesi ventilata è quella di un meccanismo di garanzia internazionale, nel quale Washington potrebbe svolgere un ruolo politico di primo piano, senza assumere un controllo operativo dell’impianto.

Questo chiarimento è essenziale: gli Stati Uniti non hanno avanzato una proposta ufficiale per amministrare Zaporija, né Kiev ha mai dichiarato di voler affidare la centrale a una potenza straniera. L’idea di un coinvolgimento americano riguarda semmai la capacità di esercitare pressione diplomatica su Mosca e di fornire credibilità a un eventuale accordo di sicurezza, in un contesto in cui la fiducia tra le parti è praticamente inesistente.

Il tema è stato sfiorato anche nell’ultimo incontro tra rappresentanti ucraini e statunitensi dedicato al conflitto, un vertice che non aveva l’obiettivo di definire soluzioni definitive, ma di allineare le rispettive posizioni in vista di futuri passaggi negoziali. In quell’occasione, Washington ha ribadito il sostegno a Kiev sul piano politico e militare, ma ha anche confermato che qualsiasi soluzione sulla sicurezza nucleare dovrà essere compatibile con il diritto internazionale e con il ruolo delle istituzioni multilaterali già esistenti.

Per l’Ucraina, Zaporija resta una ferita aperta. Accettare un congelamento prolungato della situazione significherebbe normalizzare una perdita di controllo che Kiev continua a considerare illegittima. Al tempo stesso, però, il governo ucraino è consapevole che la centrale non può essere riconquistata con un’azione militare senza rischi enormi, sia sul piano ambientale sia su quello politico. Da qui la disponibilità a discutere soluzioni temporanee di sicurezza, purché non si traducano in una rinuncia definitiva.

Dal lato russo, la centrale è uno strumento di pressione più che un obiettivo strategico in senso stretto. Mosca nega di usarla come leva politica, ma allo stesso tempo respinge qualsiasi ipotesi che implichi una riduzione del proprio controllo militare sull’area. Accettare un meccanismo internazionale rafforzato significherebbe riconoscere implicitamente che la situazione attuale è instabile, un’ammissione che il Cremlino continua a evitare.

In questo quadro, il ruolo degli Stati Uniti appare sempre più quello di facilitatore necessario, non di arbitro neutrale. Washington non è un soggetto esterno al conflitto, ma il principale alleato di Kiev. Proprio per questo, però, è anche l’unico attore occidentale in grado di interloquire con Mosca su questioni di sicurezza strategica senza passare esclusivamente per canali europei, spesso percepiti dal Cremlino come meno incisivi.

Zaporija, dunque, non è il tassello di un piano già definito, ma un banco di prova della diplomazia possibile. Non risolve la guerra, non ne determina l’esito, ma rappresenta uno dei pochi ambiti in cui una convergenza minima di interessi potrebbe emergere: evitare un disastro nucleare che nessuna delle parti potrebbe realmente controllare. In questo senso, la centralità della centrale non deriva da un accordo scritto, ma dalla consapevolezza condivisa che lasciarla in una zona grigia permanente è un rischio che cresce con il passare del tempo.