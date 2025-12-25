Trump non molla la presa sulla Groenlandia e nomina un inviato speciale
Margherita Coletta
- Esteri

Trump non molla la presa sulla Groenlandia e nomina un inviato speciale

Trump non molla la presa sulla Groenlandia e nomina un inviato speciale

foto-articolo
Esteri - 25 Dicembre 2025

di Margherita Coletta

Condividi: