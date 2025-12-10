Pacchetto Purl per l’Ucraina. Di cosa si tratta?

I Paesi nordici e baltici hanno dichiarato che finanzieranno congiuntamente un pacchetto di equipaggiamenti militari e munizioni per l’Ucraina del valore di 500 milioni di dollari (430 milioni di euro), ha annunciato giovedì la Nato. Il kit, acquistato da Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia e Svezia, proverrà dagli Stati Uniti e sarà acquistato nell’ambito dell’iniziativa Purl (Prioritised Ukraine Requirements List) dell’Alleanza atlantica.

“I nostri alleati nordici e baltici si stanno facendo avanti per finanziare un ulteriore pacchetto di attrezzature militari critiche per l’Ucraina”, ha dichiarato il Segretario Generale della Nato Mark Rutte. “Questo equipaggiamento è estremamente importante mentre l’Ucraina entra nei mesi invernali e le consegne attraverso il Purl stanno affluendo in Ucraina. Gli alleati della Nato continueranno a consegnare equipaggiamenti e forniture essenziali”, ha aggiunto Rutte.

Il Purl è fondamentale per attuare l’impegno di Europa e Canada ad assumersi la maggior parte degli oneri per la sicurezza dell’Ucraina, che continua a difendersi dall’invasione su larga scala della Russia. I nuovi dati sugli aiuti militari occidentali all’Ucraina mostrano un crollo del 43 per cento nei mesi di luglio e agosto rispetto alla prima metà dell’anno, secondo l’Istituto tedesco di Kiel, che tiene traccia del sostegno finanziario e alla difesa di Kiev. “Riceveremo qualche pacchetto dal Purl, difesa aerea, non solo offensiva. Stiamo acquistando missili e difese aeree per risparmiare energia”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X giovedì.

L’iniziativa Purl è stata lanciata a luglio dal segretario generale della Nato e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed è nata in seguito alle critiche della Casa Bianca, secondo cui l’Europa deve assumersi una maggiore responsabilità per la sicurezza dell’Ucraina. Il nuovo accordo finanziario vede 17 alleati, per lo più europei, acquistare armi di fabbricazione statunitense, che vengono poi trasferite all’Ucraina. L’obiettivo è garantire un flusso prevedibile di supporto letale e non letale, compresa la difesa aerea.

L’Ue e altri partner stranieri hanno continuato a investire in Ucraina. La Russia ha bombardato senza sosta la rete elettrica dell’Ucraina in vista dell’inverno, rendendo necessarie ampie riparazioni. Bruxelles sta studiando come raccogliere più fondi per l’Ucraina, sequestrando i beni russi congelati, raccogliendo fondi sui mercati dei capitali o facendo in modo che alcuni dei 27 Paesi dell’Ue li raccolgano da soli. Il presidente russo Vladimir Putin “pensa di poter sopravvivere a noi”, ha detto von der Leyen. “E questo è un chiaro errore di calcolo”, ha aggiunto la presidente della Commissione Ue. “È quindi il momento di venire, con un nuovo slancio, a sbloccare il cinico tentativo di Putin di guadagnare tempo e di portarlo al tavolo dei negoziati”.