Sahara Occidentale, la svolta silenziosa dell’ONU che ridisegna gli equilibri del Mediterraneo allargato

Nel linguaggio neutro delle diplomazie internazionali, alcune frasi possono avere il peso di una svolta storica. È il caso della Risoluzione 2797 (2025) sul Sahara Occidentale, approvata il 31 ottobre dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ufficialmente si tratta del rinnovo annuale del mandato della MINURSO, la Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara Occidentale, una routine che si ripete da decenni. Ma questa volta, anche se inosservato, c’è stato un cambio di prospettiva. L’ONU riconosce che la proposta di autonomia regionale sotto sovranità marocchina, presentata da Rabat nel 2007, rappresenta una base “realistica e praticabile” per una soluzione politica del conflitto.

La frase è discreta, priva di enfasi, ma segna un cambio di passo. L’ONU che per anni aveva mantenuto il terreno neutrale tra referendum e autonomia ora indica una direzione. Non impone una scelta, ma definisce un contesto che potrebbe ridefinire l’intero equilibrio politico della regione.

Per il Nord Africa, per l’Europa e per il Sahel, il Sahara Occidentale non è mai stato soltanto una zona desertica. È un prisma che riflette ambizioni nazionali, rotte energetiche, sicurezza transfrontaliera e un fragile equilibrio tra diritto internazionale e realismo politico.

Un compromesso costruito senza clamore. La risoluzione non nasce dal nulla. È il risultato di una convergenza, fortemente voluta dagli Stati Uniti, che negli ultimi anni si è formata passo dopo passo. Da una parte ci sono gli Stati che hanno scelto di considerare il Marocco un perno stabile in un Nord Africa attraversato da instabilità diffuse: gli Stati Uniti, la Francia e il Regno Unito, affiancati da Paesi del Golfo come gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, che negli ultimi anni hanno intensificato il sostegno diplomatico e gli investimenti economici verso Rabat.

Dall’altra parte si trovano le capitali europee che, pur animate da sensibilità diverse, hanno individuato nella formula dell’autonomia un compromesso gestibile. La Spagna, dopo il cambio di postura del 2022, ha aperto la strada; la Germania, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Danimarca hanno sostenuto la linea che considera il piano marocchino “serio e credibile”, mentre altri Paesi, pur più cauti, come Italia, Belgio e Austria, hanno scelto di non ostacolare il nuovo equilibrio pur mantenendo attenzione al quadro giuridico europeo.

Più lontane da questa convergenza restano alcune capitali del Nord Europa come Svezia, Irlanda e in parte Finlandia, tradizionalmente sensibili alla questione sahrawi e al principio di autodeterminazione, ma comunque inclini a evitare una frattura aperta con la maggioranza europea.

Il risultato finale di queste posizioni, diverse ma non incompatibili, è un testo che propone un compromesso politico capace di prevenire ulteriori paralisi e che segna, senza proclami, una nuova fase del dossier sahariano. Il testo approvato riflette infatti la volontà di evitare contrapposizioni frontali. Le parole sono calibrate, i riferimenti bilanciati, i concetti formulati in modo da non chiudere la porta a nessuno. Tuttavia, in questo equilibrio misurato, emerge chiaramente un nuovo asse. Il piano marocchino assume un ruolo centrale, riconosciuto come punto di partenza per qualunque negoziato significativo.

Non ci sono state celebrazioni né dichiarazioni eclatanti. Nessuna cerimonia, nessun alzabandiera, nessun leader in cerca di visibilità. Ma proprio questa sobrietà amplifica il peso politico della scelta. Il compromesso costruito nell’ombra cambia il terreno su cui la comunità internazionale ha discusso la questione sahariana per quasi cinquant’anni.

L’Europa tra giurisprudenza e pragmatismo. Se a New York hanno trovato un equilibrio, a Bruxelles si apre invece un confronto complesso. L’Unione europea si ritrova sospesa tra il nuovo quadro politico delineato dall’ONU e un sistema giuridico che continua a considerare il Sahara Occidentale un territorio con status separato, soggetto a regole proprie.

Le sentenze della Corte di giustizia hanno fissato criteri rigidi. I prodotti provenienti dal territorio non possono essere trattati automaticamente come marocchini; la popolazione sahrawi deve essere consultata e coinvolta; i benefici economici devono essere reali e verificati. Queste norme vincolano le istituzioni europee, che oggi devono muoversi con attenzione per evitare contraddizioni interne.

Ne deriva un’Europa divisa tra la necessità di mantenere coerenza giuridica e il bisogno di restare ancorata alla realtà geopolitica del Mediterraneo. Si discute di nuove etichettature, di clausole adattate, di strumenti tecnici utili a preservare gli impegni internazionali senza violare le regole europee. È un esercizio di equilibrio che richiede pazienza e creatività e che dimostra quanto la questione del Sahara non sia soltanto un capitolo di politica estera, ma anche un tema di diritto, identità e legittimità.

Il Sahara come crocevia energetico, logistico e strategico. La Risoluzione 2797 va letta anche alla luce dei grandi cambiamenti in corso nel Mediterraneo allargato. Il Sahara Occidentale è tornato al centro di una serie di progetti strategici che toccano l’energia, il commercio e la sicurezza. Il Marocco sta investendo su interconnessioni elettriche con l’Europa, corridoi di idrogeno verde, porti atlantici che guardano ai mercati globali e rotte trans-sahariane che collegano il Nord Africa al Sahel e all’Africa occidentale.

Questo mosaico di infrastrutture non riguarda solo il futuro del territorio, ma l’intero equilibrio regionale. Ogni nuova linea elettrica, ogni nuovo porto e ogni nuovo corridoio commerciale modifica i flussi economici e le dipendenze geostrategiche. La risoluzione dell’ONU offre a questi progetti una cornice politica più definita, aumentando la loro visibilità e, potenzialmente, accelerando i piani di investimento internazionale.

Tuttavia, questa accelerazione porta con sé interrogativi importanti. Gli impatti ambientali, le disuguaglianze economiche, la tutela delle comunità locali e le tensioni con l’Algeria restano aspetti centrali da gestire. La richiesta dell’ONU di una revisione strategica del mandato MINURSO va interpretata proprio in questa direzione, cioè quella di adeguare la missione a un contesto completamente diverso da quello degli anni Novanta, quando il referendum sull’autodeterminazione sembrava ancora un’opzione concreta.

L’autonomia è una promessa, un rischio o un’opportunità? La parola “autonomia” non è neutrale. Porta con sé aspettative e inquietudini, perché evoca la possibilità di stabilità ma richiama anche la necessità di garantire che le comunità sahrawi restino protagoniste del proprio futuro. Nel Sahara Occidentale, questo concetto assume una dimensione politica, economica e simbolica che sfugge a semplificazioni. È una promessa che molti vedono come un percorso di normalizzazione, ma anche un terreno fragile dove errori di valutazione possono generare tensioni profonde.

Per molte imprese internazionali, l’orientamento espresso dall’ONU riapre uno scenario che per anni era rimasto sospeso. La prospettiva dell’autonomia come cornice politica “realistica e praticabile” rende più leggibile il contesto in cui si muovono investitori interessati a infrastrutture, logistica, energia e produzione industriale. Nella visione di Rabat, il Sahara non è più un territorio periferico, ma una piattaforma euro-africana capace di connettere l’Atlantico ai corridoi dell’Africa occidentale e, contemporaneamente, alle catene del valore europee.

Tuttavia, l’interesse non può oscurare la realtà di un conflitto ancora irrisolto. L’incertezza politica rimane il fattore decisivo che condiziona ogni iniziativa imprenditoriale. Qualsiasi investimento deve rispettare rigorosamente il quadro normativo europeo e le sentenze della Corte di giustizia dell’UE, che impongono consultazione, rappresentatività e benefici concreti per la popolazione sahrawi. Ignorare questi vincoli significa esporsi a ricorsi giudiziari, contestazioni politiche e pressioni di attori istituzionali o della società civile.

Il Sahara Occidentale è una regione di straordinari potenziali, ma anche di fragilità strutturali. L’orientamento dell’ONU offre una cornice più chiara, ma non ancora consolidata. Gli attori economici che sceglieranno di entrare nel territorio dovranno farlo con realismo, prudenza e responsabilità. La credibilità internazionale e dunque la stabilità degli investimenti, dipenderà dalla capacità di garantire trasparenza, sostenibilità e partecipazione delle comunità locali. Solo in questo modo l’autonomia potrà trasformarsi in un percorso condiviso e riconosciuto. Senza questa dimensione, ogni progresso rischia di rimanere fragile, contestato e vulnerabile agli shock geopolitici e alle dinamiche ibride che attraversano la regione.

Una regione che chiede stabilità, un Mediterraneo che cerca coerenza. La diplomazia internazionale, con questa risoluzione, ha compiuto un passo avanti, ma è un passo che apre più domande che risposte. Ora la partita si sposta sul terreno dell’attuazione. Saranno le scelte dei governi, le regole definite dalle istituzioni multilaterali e l’orientamento delle imprese a trasformare un quadro politico in una realtà tangibile. Ma soprattutto sarà il comportamento quotidiano delle comunità che vivono nel Sahara, dai centri urbani alle zone rurali, a determinare se la prospettiva dell’autonomia potrà davvero radicarsi come un percorso credibile, oppure se resterà una formula diplomatica priva di sostanza.

In altre parole, non sarà il testo della risoluzione a stabilire la stabilità futura del territorio, ma il modo in cui la popolazione locale percepirà di essere coinvolta, rispettata e ascoltata. Senza questo elemento, nessuna architettura istituzionale può reggere.

La sicurezza del Mediterraneo, oggi più che mai, non si misura sulla quantità di summit internazionali o sulla precisione dei documenti ufficiali. Si misurerà sulla capacità collettiva di stati, imprese e organismi multilaterali di costruire soluzioni credibili. Perché i territori che restano troppo a lungo sospesi tra attese e incertezze finiscono inevitabilmente per generare instabilità, e l’instabilità, nel Mediterraneo allargato, non resta mai confinata dove nasce.