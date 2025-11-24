A Ginevra sul tavolo il piano di pace Usa

Diplomazie in fermento oggi nella città svizzera: rappresentanti di Stati Uniti, Unione Europea e Ucraina si sono riuniti per discutere il controverso piano di pace proposto da Washington. Si tratta di una tappa delicata, perché la bozza presentata dagli Stati Uniti — circa 28 punti — ha già sollevato critiche da più parti, soprattutto in Europa e a Kiev, che teme concessioni e pressioni non compatibili con l’identità strategica ucraina.

A guidare la delegazione statunitense c’è il segretario di Stato Marco Rubio, che ha difeso la proposta come “autenticamente americana”, pur riconoscendo che include input da Mosca e Kiev. Rubio ha voluto respingere le accuse secondo cui il piano rappresenterebbe una “lista dei desideri russa”: per lui l’offerta non è dettata da Mosca, ma costruita da Washington, anche se con contributi multilaterali.

Dall’altra parte, la delegazione ucraina, guidata dal consigliere presidenziale Andriy Yermak, ha avviato un primo incontro con rappresentanti di Paesi chiave come Germania, Francia e Regno Unito. Zelensky ha affermato che il suo governo “farà tutto il possibile per rafforzare la difesa contro gli attacchi russi”, ribadendo che la diplomazia deve andare di pari passo con investimenti concreti nei sistemi di difesa aerea.

Dietro le parole d’impegno, però, si muove un vero scetticismo: molti capitoli del piano statunitense sono giudicati troppo rischiosi per Kiev, perché includerebbero limitazioni militari e possibili concessioni territoriali. Per alcune capitali europee, inoltre, il documento ha il sapore di qualcosa da rinegoziare: non una resa, ma un punto di partenza. Non a caso, l’Unione Europea ha convocato per domani un incontro straordinario dei 27 leader, in parallelo a un summit con l’Unione Africana, per definire una posizione condivisa.

La dichiarazione ufficiale del Consiglio UE già anticipa questa linea: il piano americano è visto come “una base su cui serve altro lavoro” e non come un trattato definitivo. Alcuni leader europei — secondo fonti diplomatiche — temono che senza misure di deterrenza robuste, Mosca possa riprendere il controllo di territori strategici. Anche il presidente francese ha lanciato un monito: una pace precaria senza garanzie militari potrebbe essere solo un’illusione.

Da parte statunitense, l’inviato speciale Steve Witkoff e il segretario all’Esercito Daniel Driscoll partecipano ai colloqui insieme a Rubio, un segnale che la Casa Bianca vuole combinare l’aspetto politico con quello strategico-militare. Nel frattempo, l’Italia è presente con il suo consigliere diplomatico (promesso dalla premier), il quale ha lasciato i lavori del G20 per raggiungere Ginevra: segno che Roma considera l’iniziativa Usa un elemento da monitorare da vicino.

Sul fronte russo, intanto, non mancano le reazioni critiche: Mosca guarda con interesse, ma non si è ancora esposta completamente. La guerra prosegue, e nella notte precedente sono arrivati nuovi rapporti su scontri tra droni e attacchi su infrastrutture ucraine, alimentando l’urgenza diplomatica ma anche lo scetticismo su un accordo stabile.

C’è un ulteriore rischio: che il piano venga presentato come un’alternativa “di pace” senza essere realmente implementabile. Se le parti firmassero oggi, ma le condizioni minime di sicurezza o di controllo non fossero garantite, il fragile equilibrio diplomatico potrebbe crollare rapidamente. Per Kiev, il compromesso non è una soluzione se non garantisce la sovranità futura; per l’Europa, non basta un trattato se non ci sono meccanismi di deterrenza. Per Washington, invece, è una scommessa: dimostrare che può proporre una via diplomatica alternativa alla guerra, ma senza rinunciare del tutto all’influenza strategica.

In conclusione, ciò che accade oggi a Ginevra potrebbe segnare un punto di svolta – oppure restare un esercizio diplomatico. Il piano statunitense è una proposta ambiziosa ma contestata. La determinazione ucraina a non piegarsi è forte, così come la necessità europea di tutelare il proprio interesse e la propria credibilità. È un momento in cui la pace appare possibile, ma fragile. E tutte le parti coinvolte sanno che il vero lavoro comincia solo se le carte sul tavolo saranno redatte in modo tale da resistere tanto alla guerra quanto alla diplomazia.