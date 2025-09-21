Gli USA riducono il sostegno militare ai Paesi baltici

Gli Stati Uniti, tramite il Pentagono, hanno informato diplomatici europei che intendono ridurre parte dell’assistenza militare e di sicurezza destinata ai Paesi baltici — Estonia, Lettonia e Lituania. È la prima volta che il governo Trump formalizza pubblicamente una decisione simile, benché circolino timori e proteste già da settimane. L’annuncio segna una possibile svolta nei rapporti transatlantici: “America First” non è solo slogan, ma pratiche che richiedono una nuova geografia degli impegni.

I fatti

Secondo il resoconto di Reuters ripreso dall’ANSA, funzionari del Dipartimento della Difesa hanno comunicato, a fine agosto, che il supporto per la sicurezza ai Baltici sarà tagliato. Il Pentagono, tramite David Baker, ha detto che l’amministrazione intende riorientare le priorità difensive verso la protezione interna del territorio statunitense.



Le ragioni ufficiali e la politica di fondo

È stato inoltre sottolineato che l’Europa dovrebbe ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti nel settore della sicurezza. Alcune armi e assistenza richieste dall’Europa sono state rifiutate o rimandate, inclusa la vendita di sistemi Patriot alla Danimarca, secondo quanto riferito da The Atlantic. ([turn0view0])

Un’altra fonte chiave, sempre Reuters, conferma che il programma noto come Section 333, che fornisce assistenza per equipaggiamenti e addestramenti a paesi vicini al confine con la Russia, verrà portato a “zero” dal prossimo anno finanziario, almeno per quanto riguarda i Paesi europei destinatari. Quelle risorse non dovrebbero essere trasferite su altri programmi o alla tutela diretta del territorio statunitense. ([turn1search20])

La linea ufficiale è chiara: gli Stati Uniti vogliono concentrarsi su priorità domestiche o su settori che ritengono più urgenti, nel quadro della dottrina “America First”. Questo include protezione interna, modernizzazione delle forze armate, stoccaggio di arsenali, e riduzione dei costi derivanti da aiuti esterni che, dicono, gravano sul bilancio federale.

Analogamente, il messaggio che “l’Europa deve essere meno dipendente dagli Usa” riflette una volontà di responsabilizzazione dei partner transatlantici, specie quelli ritenuti più vicini, come i tre Baltici, che hanno ospitato basi, investito in Difesa e richiesto frequenti interventi logistici e operativi statunitensi.

Le reazioni europee e i rischi percepiti

La notizia ha generato allarme nei governi baltici. I parlamentari di Estonia, Lettonia e Lituania hanno mandato segnali forti a Washington, chiedendo esplicitamente che il sostegno militare venga mantenuto, non solo per motivi pratici, ma per ragioni simboliche e di deterrenza. Un’Europa che vede il sostegno statunitense scemare rischia di percepire una zona vulnerabile, oggetto crescente di intimidazioni — droni, violazioni di spazio aereo, esercitazioni militari russe vicino ai propri confini.

Alcuni analisti segnalano che la mossa potrebbe essere letta da Mosca come un segnale di debolezza. Proprio in un momento in cui le tensioni militari lungo il confine sono in aumento, comprimere il sostegno occidentale ai Baltici rischia di indebolire la deterrenza necessaria per mantenere un equilibrio.

Bilanci politici negli Stati Uniti

Nel contesto interno statunitense, il taglio alle spese estere e al supporto militare d’oltremare fa parte di una strategia già anticipata da Trump nella sua campagna elettorale: ridurre il peso degli impegni internazionali, chiedere aiuto maggiore agli alleati, far pagare di più i Paesi che finora si sono affidati — anche pesantemente — sulla protezione americana.

Il Congresso ha un ruolo chiave: sebbene il Pentagono possa proporre tagli, molte delle spese per assistenza militare sono soggette all’approvazione legislativa. Le reazioni parlamentari baltiche puntano a convincere membri del Congresso a opporsi a questi tagli, sostenendo che la stabilità strategica in Europa è anche interesse degli Stati Uniti.

Possibili conseguenze pratiche

Sul piano operativo, tagliare l’assistenza significa meno esercitazioni congiunte, meno forniture di equipaggiamenti sofisticati, minore interoperabilità con le forze statunitensi e perhaps un rallentamento nello sviluppo delle capacità difensive nei tre paesi baltici. Lettonia, Lituania ed Estonia hanno spinto negli ultimi anni per modernizzare le loro forze, investire in difese aeree, sistemi radar, contro-drone, sistemi anti-missile. Se il flusso di aiuti esterni si riduce, questi progetti potrebbero subire ritardi o dover essere finanziati internamente, con costi assai più alti.

Inoltre, sul piano della percezione, diminuire il sostegno esterno in paesi che si sentono minacciati può aumentare il rischio di panico politico o di richieste più radicali di autonomia difensiva o cercare accordi bilaterali non coordinati che potrebbero innescare tensioni tra alleati.

Equilibrio diplomatico: tra segnale e vuoto

Quanto annunciato dal Pentagono non è (ancora) un ritiro ufficiale completo dal sostegno baltico. Non si tratta di ritirare truppe né di abbandonare trattati. Tuttavia, il cambio di tono è evidente: dal “noi difendiamo insieme” al “voi dovete assumervi più responsabilità”. È un passaggio delicato in un momento in cui l’Europa – specialmente la parte vicino al confine russo – ha bisogno tanto di sostegno logistico quanto di garanzie politiche.

Il messaggio politico di Washington è duplice: primo, “il bilancio strategico degli Stati Uniti ha limiti” e non può mantenere tutti i fronti; secondo, “l’Europa non può vivere di protezione gratuita, deve investire di più in Difesa”. Non è un discorso nuovo, ma la sua esplicitazione in atti concreti – taglio di programmi, riduzione delle vendite militari, sospensione di alcune richieste – lo rende più che un ammonimento: un cambiamento di paradigma.

Il Pentagono ha lanciato un segnale che va oltre Lettonia, Estonia e Lituania. È un avvertimento per tutta l’Europa: la dipendenza storica dal sostegno militare statunitense ha un limite, oltre il quale la “responsabilità europea” non può restare solo uno slogan. Se queste riduzioni si concretizzeranno, dovranno essere compensate da un salto in avanti da parte dei governi baltici e dell’Unione Europea: maggiore spesa per la Difesa, cooperazione rafforzata, investimenti condivisi, strategie comuni. Altrimenti, il rischio non è solo militare, ma di indebolimento del tessuto politico della solidarietà atlantica, che finora ha retto nonostante tensioni e crisi.

In quest’ottica, il taglio di assistenza non è la fine. È forse il punto in cui si misura davvero se gli impegni geopolitici valgono quanto le alleanze dichiarate.