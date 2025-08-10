Alaska, Ferragosto di alta diplomazia

Ferragosto, in Italia, è sinonimo di ombrelloni e grigliate. In Alaska, quest’anno, sarà il giorno di un incontro che difficilmente si può definire vacanziero. Donald Trump, presidente USA tornato alla Casa Bianca da pochi mesi, e Vladimir Putin, leader del Cremlino da oltre vent’anni, si siederanno faccia a faccia per discutere della guerra in Ucraina. Un vertice che, nelle intenzioni, dovrebbe aprire la strada a un cessate il fuoco o almeno a un allentamento delle ostilità. Nella pratica, rischia di essere un tavolo dalle gambe fragili, traballante per interessi divergenti e sospetti incrociati.

Le premesse non incoraggianti

L’annuncio è arrivato a sorpresa e senza una vera preparazione pubblica. Nessuna conferenza stampa congiunta, nessun documento preliminare. Solo una data, un luogo – Anchorage – e un obiettivo generico: “discutere la pace”. Ma nel lessico diplomatico, la genericità non è mai casuale. Da Mosca sono arrivate frasi sulla “necessità di riconoscere la realtà sul terreno” – formula che in gergo significa, più o meno, accettare i confini ridisegnati dall’invasione russa. Da Washington, invece, si parla di “condizioni che garantiscano la sicurezza dell’Ucraina”, senza chiarire se la sicurezza significhi territori intatti o solo garanzie militari future.

Intanto, a Kiev l’umore oscilla tra preoccupazione e diffidenza. Il presidente Zelensky, che non è stato invitato al vertice, ha dichiarato che “nessuna decisione sul nostro futuro può essere presa senza di noi”. Una frase di principio, certo, ma anche un avvertimento: se si trattasse di uno scambio territoriale mascherato da accordo di pace, l’Ucraina potrebbe rifiutare di riconoscerlo.

I sospetti europei

In Europa, i governi si dividono. Alcuni, come l’Italia, parlano di “opportunità storica” per fermare la guerra. Altri, come Polonia e Stati baltici, temono che un’intesa diretta tra Washington e Mosca possa arrivare a spese della sovranità ucraina. Non mancano i sospetti che l’Alaska sia il teatro di un patto a due, in cui l’Europa farà la parte dello spettatore.

L’Unione Europea, ufficialmente, sostiene ogni iniziativa di pace “che rispetti l’integrità territoriale dell’Ucraina”. Ma dietro le quinte, diversi diplomatici ammettono che la stanchezza per il conflitto sta crescendo. Due anni e mezzo di guerra hanno logorato bilanci, opinione pubblica e forniture militari. Un cessate il fuoco, anche imperfetto, sarebbe per molti un sollievo.

Il contesto politico dei due leader

Trump arriva al summit con l’urgenza di dimostrare che il suo approccio “da negoziatore” funziona anche sulla scena internazionale. Ha promesso ai suoi elettori di “chiudere la guerra in 24 ore” – un impegno che, per ora, resta uno slogan. Putin, dal canto suo, cerca un riconoscimento internazionale che vada oltre i partner abituali. L’incontro con il presidente USA, a telecamere accese, è di per sé una vittoria d’immagine.

Entrambi hanno interesse a presentarsi come uomini di pace. Ma entrambi devono rispondere a basi politiche e militari che non vedono di buon occhio concessioni significative. Il rischio è che il vertice diventi una vetrina più che un tavolo di trattativa.

Le incognite sul tavolo

Al momento, le indiscrezioni parlano di possibili proposte di “pausa umanitaria” o “zone smilitarizzate” in alcune aree contese. Ma ogni soluzione richiederebbe un sistema di monitoraggio, garanzie di sicurezza e, soprattutto, la volontà delle parti di rispettarla. Su questo, la storia recente offre pochi motivi per l’ottimismo.

Mosca ha già fatto sapere che non intende ritirarsi dai territori annessi, considerati ormai “parte della Federazione Russa”. Washington, almeno a parole, sostiene il principio dell’integrità territoriale ucraina. La sintesi appare complicata. E se anche un accordo provvisorio dovesse emergere, la sua tenuta sarebbe tutt’altro che scontata.

Un summit ad alto rischio

Il vertice del 15 agosto non sarà l’atto finale della guerra, ma potrebbe diventare uno snodo importante. O un’occasione mancata. Tutto dipenderà da quanto i due leader saranno disposti a trasformare un incontro simbolico in un processo reale. Per ora, le premesse fanno pensare a un evento calibrato più per il palcoscenico che per i contenuti.

In Alaska, a Ferragosto, non ci saranno ombrelloni né grigliate. Solo due uomini al centro di una partita geopolitica in cui, almeno sulla carta, il premio è la pace. Ma come spesso accade, anche la pace – quando è trattata tra pochi e senza tutti gli interessati al tavolo – rischia di somigliare più a un compromesso imposto che a una vera fine della guerra.