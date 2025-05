Gli studenti stranieri non sono più ammessi ad Harvard

Accusate di fomentare violenza e antisemitismo, per l’amministrazione di Donald Trump gli atenei sono un obiettivo da colpire. Il 22 maggio, la segretaria per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha comunicato la revoca all’università di Harvard della possibilità di iscrivere studenti internazionali. Non è il primo colpo sferrato all’università, la quale era già stata privata di miliardi di dollari di finanziamenti.

Gli studenti stranieri non potranno, pertanto, iscriversi alla più antica e prestigiosa università degli Stati Uniti, che ha sede a Boston. Il Dipartimento per la sicurezza nazionale ha chiarito anche le sorti degli studenti stranieri attualmente iscritti ad Harvard: devono trasferirsi o perderanno il loro status legale. «La leadership di Harvard ha creato un ambiente universitario non sicuro consentendo ad agitatori antiamericani e filo-terroristi di molestare e aggredire fisicamente individui, tra cui molti studenti ebrei, e di ostacolare in altri modi il suo un tempo venerabile ambiente di apprendimento». Questa è stata una delle principali motivazioni fornite dal Dipartimento di Kristi Noem. I vertici dell’ateneo sono stati accusati, poi, di essersi coordinati anche con il partito comunista cinese.

La decisione dell’amministrazione di Trump viene in seguito ad un ultimatum dato a Harvard, che aveva tempo fino alla fine di aprile per denunciare gli iscritti che avrebbero compiuto «azioni illegali e violente». Secondo Il New York Times è probabile che l’università scelga di perseguire la via di una battaglia legale. Tuttavia, nel mirino non ci sarebbe soltanto Harvard. Come ha precisato La segretaria per la sicurezza interna americana, tale provvedimento nei confronti di Harvard è «un avvertimento a tutte le università», che subiranno la stessa sorte se accusate anche loro di aver creato un «ambiente universitario non sicuro». Attualmente, gli studenti internazionali ad Harvard sono circa 6.800: ben il 27 per cento del totale.

Il 21 aprile, l’Università di Harvard ha intentato una causa contro l’amministrazione Trump in risposta alla decisione del governo di bloccare 2,2 miliardi di dollari di finanziamenti federali. La misura del governo era scaturita in seguito al rifiuto dell’ateneo di adeguarsi ad una serie di richieste provenienti dalla Casa Bianca. Già il 14 aprile, il presidente dell’università, Alan Garber, aveva ribadito con fermezza, in una lettera rivolta a studenti e docenti, l’impegno di Harvard a difendere la propria autonomia istituzionale e i diritti costituzionali. «Nessun governo può permettersi d’imporre a un’università privata cosa deve insegnare, quali docenti deve assumere e quali studenti deve ammettere, e su quali materie può svolgere ricerche», aveva scritto il presidente, divenuto in queste settimane un vero e proprio simbolo anti-Trump.