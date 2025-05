Friedrich Merz è il nuovo cancelliere della Germania

In una giornata che ha tenuto la Germania con il fiato sospeso, Friedrich Merz ha finalmente ottenuto la maggioranza necessaria al Bundestag, divenendo il nuovo cancelliere della Repubblica federale. Un inizio turbolento, quello del 6 maggio, nel quale sono servite ben due votazioni, dopo che, nel mattino, la sua candidatura era stata rigettata.

«È stata una giornata intensa, e alla fine anche una buona giornata» ha commentato il neo-cancelliere in seguito alla sua elezione. «Insegna a tutti che dobbiamo essere all’altezza della grande responsabilità. Renderemo possibile una Germania migliore», ha aggiunto. Il nuovo governo, formato dai Cristiano-Democratici (Cdu, centro-destra) di Merz e dai Socialdemocratici (Spd, centro-sinistra) di Olaf Scholz, inizia il suo mandato con una frattura interna, già prima del suo insediamento, gettando dubbi sulla stabilità della coalizione.

Merz ottiene la fiducia solo al secondo voto

Nel secondo scrutinio, Merz è passato con 325 sì, 289 no, 3 voti nulli e un astenuto, divenendo il decimo cancelliere della Germania. Al primo turno il leader conservatore aveva ricevuto 310 voti. Tuttavia, per diventare cancelliere, Merz aveva bisogno di 316 voti su 360: la sua candidatura è stata rigettata dai “franchi tiratori” della sua stessa coalizione. Dopo la mancata prima elezione – considerata solitamente un pro forma – la Presidente della camera bassa tedesca, Julia Klöckner, ha interrotto la sessione, lasciando che i gruppi parlamentari riuscissero a consultarsi. Solo un accordo con i Verdi e la Linke ha consentito di effettuare la seconda votazione, prevista dalla Costituzione entro 14 giorni, durante la stessa giornata.

Dopo l’iniziale colpo di scena, la crisi è quindi rientrata. Friedrich Merz è stato eletto cancelliere della Germania e si è recato dal Capo dello Stato Frank-Walter Steinmeier per accettare l’incarico. Merz è poi tornato in Parlamento, dove lui e i suoi 17 ministri hanno prestato il consueto giuramento.

Chi è Friedrich Merz

Storico esponente dell’ala conservatrice della Cdu, l’Unione Cristiano-Democratica di Germania, a 69 anni Friedrich Merz è divenuto il decimo cancelliere tedesco. Da sempre rivale di Angela Merkel, che apparteneva all’ala più moderata del Cdu, fin quando l’ex cancelliera è stata al governo Merz è rimasto piuttosto ai margini della politica tedesca. Successivamente, in seguito alla caduta del governo Scholz ed all’anticipo delle elezioni, nel settembre 2024 Merz viene scelto come candidato cancelliere comune di Cdu e Csu per le imminenti elezioni federali del febbraio 2025.

Sotto la sua leadership, il Cdu ha vinto le elezioni del 23 febbraio 2025, insieme al Csu (Unione Cristiano-Sociale in Baviera), con il 28,5% dei voti. Data la sua maggioranza relativa, l’Unione ha dovuto cercare una nuova alleanza di governo, trovandola nei socialdemocratici di Olaf Scholz, arrivati terzi con il loro peggior risultato elettorale (14,6%). Durante la sua campagna elettorale ha dichiarato di voler dare alla Germania un governo più stabile e di darle un peso rinnovato all’interno dell’Unione europei e nei rapporti internazionali.