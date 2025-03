In Etiopia si sta costruendo l’aeroporto più grande dell’Africa

Con la sua capacità di gestire 100 milioni di passeggeri l’anno, il nuovo mega-aeroporto in costruzione a Addis Abeba punta a configurarsi come un hub di riferimento nel continente africano e non solo. Il progetto del nuovo aeroporto prevede il suo completamento nel 2029.

Situato a Bishoftu, a 45 km dalla capitale etiope, la nuova struttura aeroportuale punta a posizionarsi tra le più grandi e le più trafficate al mondo. Uno snodo cruciale per i collegamenti tra l’Africa e il resto del mondo, progettato per accogliere circa 100 milioni di passeggeri all’anno e per fornire parcheggio a 270 aeromobili. Basti pensare che Il numero di passeggeri a London Heathrow, uno dei più grandi aeroporti internazionali del mondo e il più esteso d’Europa, da marzo 2024 a febbraio 2025 è stato di 84,1 milioni.

I benefici del nuovo mega-aeroporto

Il CEO di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha sottolineato l’impatto che il nuovo aeroporto avrà sull’Etiopia e sull’intero continente africano. Una struttura di tali dimensioni evidenzia, difatti, l’enorme potenziale in termini di miglioramento della connettività globale e della crescita economica. L’impegno dell’Etiopia per stabilirsi come nuovo attore leader nell’aviazione globale non potrà che giovare anche in termini macro-economici. Si prevede che gli investimenti in tale struttura genereranno significativi benefici. Da una parte, il nuovo aeroporto potrà generare una spinta in termini di opportunità economiche e occupazionali. La sua costruzione gioverà, poi, anche ai settori correlati, come il turismo, i servizi di logistica e di ospitalità. Inoltre, potrà rafforzare il legame con Stati e investitori internazionali, generando nuovi flussi economici di grande rilevanza.

Tra nuove connessioni e una maggiore indipendenza

Il sistema aeroportuale etiope gode già di una buona nomea grazie ad Ethiopian Airlines, la compagnia aerea più grande e di maggior successo in Africa. La compagnia ha mantenuto nel corso del tempo la sua posizione di leader nel settore dell’aviazione. Con la costruzione di un nuovo aeroporto di tali dimensioni, l’Etiopia realizza un nuovo importante svolta a livello nazionale e mondiale. Questa nuova infrastruttura, da un lato, contribuirà a rafforzare i legami dell’Africa con il resto del mondo, dall’altro, renderà il continente meno dipendente dalle rotte aeroportuali europei o mediorientali. Si tratta, dunque, di un passo di notevole importanza per l’Africa intera, portato avanti con orgoglio e innovazione dall’Etiopia.