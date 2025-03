Dazi: Canada, Messico e Cina nel mirino di Trump

Dopo le ripetute minacce del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, la scure dei dazi è calata contro Canada, Messico e Cina. Dopo un mese di sospensione, il tycoon ha deciso di colpire duramente tre dei principali partner commerciali degli Stati Uniti. Le tariffe, che arrivano al 25% sui prodotti provenienti da Canada e Messico e al 20% sulle importazioni dalla Cina, sono state giustificate da Trump come una risposta alle presunte inadempienze di questi paesi nella lotta contro il traffico di fentanyl e la migrazione illegale verso gli Stati Uniti. Una mossa che non ha tardato a suscitare reazioni dure da parte dei paesi colpiti, e che potrebbe innescare una spirale di rappresaglie dannose per l’economia globale.

Le risposte ai dazi

Il governo canadese, sotto la guida del primo ministro Justin Trudeau, ha già annunciato misure ritorsive significative. Con l’entrata in vigore dei dazi, il Canada imporrà tariffe del 25% su oltre 100 miliardi di dollari di beni statunitensi, con una progressiva implementazione che colpirà diversi settori chiave, inclusi quelli dell’energia e dei beni di consumo. La risposta canadese non si limita ai dazi: Trudeau ha anche messo in campo misure non tariffarie, come il rafforzamento della cooperazione contro il narcotraffico. La strategia mira a mantenere una posizione di fermo, sperando in un ripensamento dell’amministrazione Trump.

Anche il Messico ha reagito prontamente, con una serie di misure di contenimento che comprendono il dispiegamento di truppe al confine e l’estradizione di importanti capi dei cartelli della droga agli Stati Uniti. Il governo messicano sembra determinato a non farsi intimorire, ma la pressione economica dovuta ai dazi potrebbe mettere a dura prova le relazioni bilaterali.

La Cina, dal canto suo, ha avvertito che non resterà indifferente. Se i dazi statunitensi verranno mantenuti o ulteriormente aumentati, Pechino non esiterà a rispondere con contromisure di pari entità. Le tariffe sulle importazioni di prodotti agricoli statunitensi, che includono grano, soia, mais, carne e altri beni essenziali, sono solo l’inizio. Inoltre, la Cina ha annunciato che metterà sotto stretta sorveglianza almeno 25 aziende americane, molte delle quali operano nei settori strategici come l’aerospaziale e il biotech. La sfida che Trump ha lanciato alla Cina rischia di sfociare in una guerra commerciale totale, che non solo comprometterebbe le relazioni bilaterali, ma potrebbe avere conseguenze devastanti anche per i consumatori americani, che vedrebbero aumentare i costi dei prodotti.

Il rilancio della manifattura statunitense e le sfide per l’Europa

Il presidente Trump, tuttavia, non ha perso occasione per enfatizzare gli aspetti positivi della sua politica commerciale, tra cui il rilancio della manifattura negli Stati Uniti. Recentemente, ha annunciato un importante accordo con TSMC, il gigante taiwanese dei semiconduttori, che investirà 100 miliardi di dollari in nuovi impianti negli Stati Uniti. Questo è solo uno degli esempi di come Trump intenda rinforzare l’industria americana in chiave anti-cinese, puntando a dominare settori cruciali come quello dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, la strategia di Trump non è priva di rischi, soprattutto per l’Europa, che si trova a fare i conti con l’intensificarsi delle tensioni commerciali transatlantiche. La premier italiana Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di mantenere una posizione unitaria tra gli alleati occidentali, evitando che la guerra dei dazi tra Stati Uniti e altre potenze si trasformi in un conflitto che danneggi gli interessi comuni.

In definitiva, le decisioni di Trump sui dazi sembrano segnare l’inizio di una nuova fase di tensioni internazionali. Mentre i suoi alleati si preparano a rispondere, l’eventuale escalation potrebbe minacciare non solo gli equilibri economici, ma anche le delicate alleanze politiche che definiscono l’ordine mondiale contemporaneo.