Il Piano Witkoff: tregua o trovata elettorale?

Se c’era un modo per rendere il conflitto israelo-palestinese ancora più complicato, Steve Witkoff l’ha trovato. Un immobiliarista americano, noto più per i suoi grattacieli che per la diplomazia, ora si propone come mediatore della pace. Il suo “Piano Witkoff” è sulla bocca di tutti. Una tregua temporanea durante il Ramadan e la Pasqua per calmare le acque. Ma siamo sicuri che sia davvero la svolta? O siamo di fronte all’ennesimo gioco politico a uso e consumo dei potenti?

Witkoff non è un diplomatico, non ha esperienza in relazioni internazionali e non ha mai mediato un conflitto. Ma ha una cosa: l’appoggio di Donald Trump. L’imprenditore è stato nominato inviato speciale del presidente eletto per il Medio Oriente, con il compito di negoziare un cessate il fuoco. Il problema? La sua proposta sembra più un cerotto su una ferita aperta che una vera soluzione politica.

Il piano prevede una tregua durante il Ramadan e la Pasqua. L’obiettivo dichiarato è ridurre le tensioni e favorire nuovi negoziati. Israele ha accettato, Hamas ha rifiutato, sostenendo che la proposta non offre garanzie concrete sul futuro. Il piano non menziona un ritiro israeliano da Gaza, né una strategia chiara per la liberazione degli ostaggi ancora detenuti. Inoltre, non stabilisce limiti precisi sull’uso della forza da entrambe le parti durante il cessate il fuoco. In pratica, una sospensione temporanea senza impegni vincolanti per il futuro.

La realtà è che il Piano Witkoff non offre una via d’uscita dal conflitto. Non propone misure strutturali per affrontare il problema della sicurezza di Israele e il diritto all’autodeterminazione palestinese. Non affronta il nodo dell’embargo su Gaza, che ha devastato l’economia e reso impossibile la ricostruzione. La sua logica è semplice: fermiamoci per un paio di mesi e vediamo cosa succede. Ma dopo anni di violenze, è difficile credere che una tregua temporanea possa cambiare qualcosa senza un impegno politico serio.

Donald Trump si prepara a tornare alla Casa Bianca e sa che il Medio Oriente è un tema cruciale per la politica estera americana. Una tregua, anche solo momentanea, gli permetterebbe di presentarsi come il presidente che ha riportato stabilità nella regione. Ma la realtà è che il Piano Witkoff è più un’operazione di immagine che una vera strategia di pace. Senza un accordo duraturo, rischia di essere solo un’altra parentesi destinata a chiudersi con una ripresa ancora più violenta del conflitto.

Dopo l’annuncio del piano, Israele ha detto sì, Hamas ha detto no. Subito dopo, Israele ha bloccato l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza, aumentando la pressione su Hamas. Il messaggio è chiaro: o accettate la nostra tregua o vi lasceremo senza risorse. Questa strategia mette a rischio la popolazione civile e non avvicina le parti a una vera soluzione. Senza garanzie di ritiro militare o concessioni politiche, Hamas non ha motivi per accettare, e la guerra continua.

L’ONU e l’Unione Europea osservano la situazione, rilasciano dichiarazioni, ma evitano mosse concrete. Gli Stati Uniti restano i principali alleati di Israele, senza mettere in discussione il suo operato. I Paesi arabi, divisi e incapaci di una risposta unitaria, faticano a esercitare pressioni reali. La conseguenza è un’impasse diplomatica che impedisce ogni reale progresso.

Il Piano Witkoff non è la soluzione al conflitto. È un’operazione politica studiata per dare una parvenza di negoziato senza affrontare i nodi centrali della crisi. Senza un accordo che includa il riconoscimento dei diritti palestinesi e una roadmap chiara per il futuro di Gaza, è solo una tregua cosmetica. E mentre il mondo discute di Witkoff, la guerra non si ferma. Perché qui non si tratta di fermare le armi per due mesi, ma di costruire una pace vera. E quella, per ora, è ancora lontana.