Le Isole Cook e la Cina: un nuovo partenariato strategico

Un arcipelago con una posizione strategica

Le Isole Cook sono un piccolo arcipelago nel cuore dell’Oceano Pacifico meridionale. Si compone di quindici isole sparse su un’area vasta quasi quanto l’Europa occidentale. Con una popolazione di appena 17.000 abitanti, le Isole Cook hanno tradizionalmente mantenuto stretti legami con la Nuova Zelanda. Tant’è che i loro cittadini condividono la cittadinanza grazie a un accordo di libera associazione. Tuttavia, nonostante le dimensioni ridotte, queste isole rivestono un ruolo geopolitico sempre più importante. Soprattutto, per le risorse marine e minerarie presenti nei loro vasti territori oceanici.

L’ascesa della Cina nel Pacifico

Il 10 febbraio 2025, il primo ministro delle Isole Cook, Mark Brown, ha intrapreso una storica visita di Stato a Pechino. L’incontro è culminato con la firma di un accordo di “partenariato strategico” con la Cina. Questa mossa è stata accolta con entusiasmo da Pechino, che ha consolidato ulteriormente la sua influenza nella regione. Tuttavia, ha sollevato interrogativi tra gli alleati tradizionali delle Isole Cook, come la Nuova Zelanda e l’Australia.

La Cina vede nelle Isole Cook un’opportunità strategica per diversi motivi. Prima di tutto, il controllo di aree marittime così estese consente a Pechino di ampliare il proprio accesso a risorse cruciali. Ad esempio, le riserve di minerali sottomarini, fondamentali per le industrie tecnologiche e per la transizione energetica. Inoltre, stabilire una partnership più stretta con le Isole Cook permette alla Cina di rafforzare la sua presenza in una regione tradizionalmente dominata dagli Stati Uniti e dai suoi alleati.

I dettagli del Partenariato

Il nuovo accordo tra Pechino e Avarua copre diversi settori chiave, tra cui il commercio e gli investimenti, con Pechino che si impegna a investire in infrastrutture, turismo e agricoltura nelle Isole Cook, incrementando il flusso commerciale tra i due paesi. Anche la pesca e le risorse marine rientrano nell’accordo, consentendo alla Cina nuovi accessi ai ricchi fondali marini e alla pesca commerciale.

Un altro punto chiave è l’industria mineraria sottomarina: le Isole Cook possiedono noduli polimetallici ricchi di cobalto, nichel e manganese, e l’accordo potrebbe aprire la strada a uno sfruttamento controllato di queste risorse da parte delle aziende cinesi. Infine, la scienza e la cooperazione climatica sono state discusse durante la visita di Brown, con l’obiettivo di avviare ricerche congiunte sui cambiamenti climatici e la protezione dell’ecosistema marino.

La visita di Mark Brown

Il primo ministro Mark Brown è stato accolto con tutti gli onori a Pechino, dove ha partecipato a incontri bilaterali di alto livello con il presidente cinese Xi Jinping. Durante la sua permanenza, Brown ha discusso di temi come l’infrastruttura digitale, il commercio e la sicurezza alimentare. La Cina ha sottolineato la volontà di rafforzare la cooperazione con l’arcipelago, vedendolo come un alleato chiave nelle sue ambizioni nel Pacifico.

La visita di Brown ha generato preoccupazione in Nuova Zelanda, che ha sollevato dubbi sulla trasparenza dell’accordo. Il governo neozelandese teme che un’eccessiva dipendenza economica dalle iniziative cinesi possa compromettere l’autonomia politica delle Isole Cook. Brown, tuttavia, ha respinto le critiche, accusando la Nuova Zelanda di voler esercitare un’ingerenza eccessiva negli affari esteri dell’arcipelago.

Un passo verso il futuro o un’incertezza diplomatica?

La firma di questo partenariato segna un momento cruciale per il futuro delle Isole Cook. Da un lato, l’accordo con la Cina promette investimenti significativi e nuove opportunità di sviluppo. Dall’altro, il crescente ruolo cinese nella regione solleva interrogativi sul futuro equilibrio geopolitico nel Pacifico. Resta da vedere se questa nuova alleanza si tradurrà in un vantaggio a lungo termine per le Isole Cook o se finirà per complicare i rapporti con i loro alleati storici.

Ciò che è certo è che il piccolo arcipelago sta giocando un ruolo sempre più importante nella scacchiera internazionale, e le sue decisioni future potrebbero avere ripercussioni ben oltre le sue acque cristalline.