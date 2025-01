Belloni nominata consigliere diplomatico di von der Leyen

L’ex direttrice del Dis, Elisabetta Belloni, è stata designata Chief Diplomatic Adviser, ovvero consigliere diplomatico, della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nell’ambito del servizio di consulenza di Palazzo Berlaymont chiamato “IDEA”. Nei giorni delle dimissioni di Belloni a responsabile delle agenzie di intelligence della Repubblica, avvenute il 15 gennaio, si era parlato proprio di un suo nuovo ruolo all’interno della commissione von der Leyen. Il nuovo incarico vedrà un contratto iniziale di due anni, rinnovabile per un massimo di 220 gironi di lavoro all’anno.

Che cos’è “IDEA”

“IDEA” – acronimo di Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action – è un servizio di consulenza interno che offre “soluzioni innovative” e promuove uno spazio per “la ricerca interdisciplinare e la cooperazione” sui temi chiave della Commissione. Il servizio è guidato da Sonia Vila Nuñez e dipende direttamente dal presidente. Non vi sarebbe stato nessun ruolo del governo italiano nella nuova nomina di Elisabetta Belloni in commissione europea. Un funzionario dell’esecutivo Ue ha spiegato, infatti, di come spetti “ai membri del Collegio dei Commissari individuare un consulente speciale che desiderano ingaggiare per un certo periodo di tempo per scopi specifici”.

In genere, i consulenti sono esperti di spicco nel loro settore e vengono scelti per supportare i membri del Collegio in specifiche aree politiche, grazie al loro elevato livello di esperienza e competenza professionale. “IDEA” si occupa di supportare le seguenti priorità: la geopolitica e il ruolo dell’Europa nel contesto globale, il Green Deal, la digitalizzazione, la tecnologia e l’innovazione, l’economia sociale di mercato, il futuro dell’Europa e delle sue istituzioni, e la competitività europea nel lungo periodo.

Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, ha augurato buon lavoro a Elisabetta Belloni, sottolineando che il suo contributo sarà fondamentale per rafforzare la diplomazia dell’UE nelle sfide future. Anche Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, ha evidenziato che il suo impegno sarà cruciale per migliorare il ruolo dell’Europa in un contesto geopolitico complesso. Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, ha definito il suo incarico un “valore aggiunto” per l’Europa.

Chi è Elisabetta Belloni

Elisabetta Belloni, nata a Roma nel 1958, è una diplomatica italiana in pensione con una carriera di spicco. Dopo una serie di incarichi nelle ambasciate italiane all’estero, ha ricoperto ruoli sempre più rilevanti all’interno del Ministero degli Affari Esteri. Ha guidato l’Unità di crisi, è stata direttrice generale della Cooperazione allo sviluppo e, successivamente, direttore generale per le risorse e l’innovazione. Nel 2014 è stata promossa ambasciatrice di grado e ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto del ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. Successivamente, è diventata segretario generale della Farnesina. Nel 2021, è stata nominata da Mario Draghi direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il vertice dell’intelligence italiana, incarico che ha ricoperto fino a poche settimane fa.