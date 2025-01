Crisi energetica in Moldavia. La Russia corre in aiuto dei separatisti della Transnistria

La Transnistria, regione separatista della Moldavia, prevalentemente russofona, caratterizzata da temperature che scendono frequentemente sotto lo zero, ha prolungato lo stato di emergenza la settimana scorsa, a causa della sospensione delle forniture di gas, che ha causato la chiusura di quasi tutte le attività industriali e interruzioni di corrente quotidiane fino a otto ore. Nell’enclave russa è in corso una crisi energetica che, dal primo gennaio, ha costretto gli abitanti a stare senza acqua calda e riscaldamenti. «La situazione è ancora gestibile, ma se non si troveranno soluzioni rapide, l’industria potrebbe subire danni irreversibili», ha detto il primo vice del governo, Sergey Obolonik. Il 15 gennnaio, il leader separatista sostenuto dal Cremlino, Vadim Krasnoselsky, ha dichiarato che la Transnistria riceverà il gas dalla Russia come “aiuto umanitario”, ma il resto della Moldavia rimarrà fuori dalle forniture di Mosca.

L’aiuto russo alla Transnistria

La Moldavia e la Transnistria hanno proclamato lo stato di emergenza dopo che la Russia ha interrotto le forniture di gas il 1° gennaio, accusando un presunto debito di 709 milioni di dollari (688 milioni di euro) per le forniture passate, un’accusa che il governo moldavo ha fermamente respinto. Funzionari moldavi hanno dichiarato lo stato di emergenza il 13 gennaio, temendo che la carenza di gas potesse scatenare una crisi umanitaria in Transnistria. Tuttavia, Krasnoselsky ha annunciato che le forniture di gas alla regione sarebbero state ripristinate dopo “trattative” con il ministero russo dell’Energia. Krasnoselsky ha precisato che il gas verrà fornito alla Transnistria per garantire “assistenza umanitaria e tecnica”, senza però fornire una tempistica specifica per il ripristino. Tuttavia, il resto della Moldova continua a soffrire a causa della carenza di energia. Le forniture di gas al Paese candidato all’adesione all’Unione Europea sono state sospese, sia a causa di quello che Mosca considera un debito non saldato, sia per la scadenza di un accordo quinquennale tra Ucraina e Russia, che ha bloccato il flusso di gas russo verso l’Europa attraverso il territorio ucraino.

La situazione nella regione dopo lo scoppio della guerra in Ucraina

Nel 2022, la Transnistria ha affrontato una serie di difficoltà legate al rifornimento di gas naturale. La regione dipende fortemente dal gas russo per l’energia, ma a causa di conflitti geopolitici e delle difficoltà economiche legate alla situazione in Ucraina, i rifornimenti di gas alla Transnistria sono diventati problematici. L’energia nella Transnistria arriva in gran parte attraverso la Moldova e la Russia, ma la regione ha sempre avuto una gestione precaria delle risorse, con problematiche legate alla dipendenza energetica. Le difficoltà nella fornitura di gas hanno aggravato la già fragile economia della regione, che soffre anche di altre carenze in termini di infrastrutture e supporto internazionale. Nel 2022, a causa del conflitto in Ucraina, la Transnistria ha vissuto periodi in cui l’approvvigionamento di gas è stato interrotto o ridotto. Questo ha avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana dei residenti, che hanno dovuto affrontare interruzioni nei servizi essenziali come il riscaldamento e la produzione di energia elettrica. La situazione è diventata particolarmente complessa anche perché la regione separatista è strettamente legata alla Russia, ma il conflitto in Ucraina ha complicato i flussi energetici tra la Russia e la regione. Inoltre, le difficoltà economiche e politiche hanno reso la situazione più instabile.