Panama dichiara guerra alla “mafia delle medicine”

Nel cuore dell’America Centrale, Panama si erge come un ponte tra due oceani e due continenti. Tuttavia, dietro la sua immagine di prosperità e modernità, si cela una realtà complessa: l’accesso ai medicinali essenziali è diventato un lusso per molti cittadini. Il 2 gennaio 2025, il presidente José Raúl Mulino ha deciso di affrontare questa sfida, annunciando un piano ambizioso per ridurre i prezzi dei farmaci e combattere quella che ha definito la “mafia delle medicine”.

Un piano per abbattere i costi

Nel suo discorso, Mulino ha incaricato il ministro della Salute, Fernando Boyd, di garantire che, entro la fine di gennaio, i 20 farmaci più utilizzati siano disponibili nelle farmacie con sconti significativi. Sebbene non siano state specificate le percentuali di riduzione, l’obiettivo è chiaro: rendere i medicinali più accessibili alla popolazione.

Per accelerare l’introduzione di farmaci a prezzi competitivi, il presidente ha annunciato che i prodotti già approvati dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti e dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) riceveranno una registrazione sanitaria automatica e immediata a Panama. Questa misura mira a snellire le procedure burocratiche e a facilitare l’ingresso di medicinali di qualità sul mercato panamense.

La lotta alla corruzione nel settore farmaceutico

Mulino ha puntato il dito contro la Direzione Nazionale dei Farmaci, accusando alcuni funzionari di favorire gli interessi di pochi distributori privati a discapito della salute pubblica. Ha esortato questi funzionari a dimettersi, sottolineando l’importanza di servire i cittadini e non gli interessi particolari. La corruzione nel settore farmaceutico non è una novità in molti paesi, e Panama non fa eccezione. La determinazione del presidente nel voler “sgominare” questa mafia rappresenta un passo significativo verso la trasparenza e l’equità nel sistema sanitario.

Il sostegno delle farmacie e le preoccupazioni sulla qualità

L’Unione Nazionale dei Proprietari di Farmacie (UNPROFA) ha accolto positivamente l’iniziativa governativa, auspicando che il processo sia trasparente e che la qualità dei medicinali non venga compromessa. La preoccupazione principale riguarda l’assicurazione che i pazienti più vulnerabili siano i veri beneficiari dell’iniziativa e che gli standard qualitativi dei farmaci rimangano elevati, nonostante la riduzione dei prezzi.

Panama è nota per avere alcuni dei prezzi dei medicinali più alti nella regione centroamericana. Le proteste contro l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, inclusi i farmaci, non sono una novità. Nel 2022, il paese è stato teatro di manifestazioni e scioperi che hanno paralizzato l’economia, con i cittadini che chiedevano interventi concreti per ridurre il costo della vita.

Le sfide dell’implementazione

Sebbene le misure annunciate siano promettenti, la loro efficacia dipenderà dall’implementazione concreta e dalla collaborazione tra governo, settore privato e società civile. La trasparenza nel processo di registrazione dei farmaci, la vigilanza sulla qualità dei prodotti importati e la lotta alla corruzione saranno elementi chiave per il successo dell’iniziativa. Inoltre, sarà fondamentale monitorare l’impatto delle misure sui piccoli distributori e sulle farmacie locali, assicurando che possano sostenere le riduzioni dei prezzi senza compromettere la loro sostenibilità economica.

Mentre Panama si impegna a combattere la “mafia delle medicine” e a ridurre i prezzi dei farmaci, sorge una domanda provocatoria: in un mondo dove la salute dovrebbe essere un diritto fondamentale, perché l’accesso ai medicinali essenziali è ancora ostacolato da interessi economici e corruzione? La situazione panamense ci invita a riflettere su quanto sia diffuso questo problema a livello globale e su quali misure possano essere adottate per garantire che la salute pubblica prevalga sugli interessi privati.