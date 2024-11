Romania alle urne per le elezioni presidenziali: Ciolacu favorito

La Romania, in questa domenica di novembre, sembra trattenere il respiro: nelle urne si consuma il primo atto di una storia che promette di ridisegnare il volto politico del Paese. Tredici candidati si contendono la presidenza, ma l’aria densa di possibilità e contrasti fa presagire un esito frammentato. Nessuno pare destinato a ottenere la maggioranza assoluta. È come se il Paese intero fosse un orologio che attende lo scatto del ballottaggio, previsto per l’8 dicembre, una settimana dopo le cruciali elezioni parlamentari.

Un mosaico di seggi e cifre

La giornata inizia con il suono sommesso delle urne che si aprono, quasi 19.000 sul territorio nazionale e altre 950 sparse per il mondo. Un primato che Toni Greblă, presidente dell’Autorità Elettorale Permanente, sottolinea con orgoglio: “Nessun altro Paese al mondo apre un numero così alto di seggi all’estero.” È un’immagine che parla di una Romania senza confini, con fili invisibili che la legano a una diaspora vasta e vivace.

Eppure, l’entusiasmo non sembra contagioso: alle 12:00, l’affluenza si ferma al 16,47%, un dato più basso rispetto al 17,8% registrato nello stesso momento delle presidenziali del 2019. È una cifra che disegna una Romania esitante, forse ancora indecisa su quale direzione prendere, ma inevitabilmente chiamata a decidere.

I protagonisti della scena

Tra i tredici volti in corsa, due emergono come protagonisti di questa narrazione complessa. Marcel Ciolacu, attuale Primo Ministro e leader del Partito Socialdemocratico (PSD), si staglia come il favorito. I suoi discorsi, ricchi di riferimenti a una Romania prospera e inclusiva, evocano l’immagine di un futuro dove nessuno viene lasciato indietro. Ciolacu, forte di un piano che punta sulla crescita economica e sull’influenza internazionale, sembra incarnare la stabilità di cui il Paese ha bisogno. Ma la sua fermezza si manifesta anche nel rifiuto netto verso l’estremismo: “Gli estremisti devono essere isolati politicamente,” ha dichiarato.

A controbilanciare questa figura che parla di progresso e ordine c’è George Simion, leader dell’Alleanza per l’Unità dei Romeni (AUR). Nazionalista di estrema destra, Simion rappresenta una forza in ascesa, con il 15% dei sondaggi a suo favore. Le sue parole evocano una Romania orgogliosa e indomita, lontana dall’Europa e più vicina a un’idea di sovranità assoluta. Eppure, il suo nome è intrecciato a polemiche: le accuse di legami con i servizi russi, mai provate, e il suo divieto d’ingresso in Moldavia e Ucraina lo rendono una figura controversa, un enigma nel panorama politico.

Accanto a loro, altri volti si muovono in questa corsa: Elena Lasconi, voce fresca dell’Unione Salva Romania; Mircea Geoană, ex vice segretario generale della NATO, che tenta il tutto per tutto come indipendente; Nicolae Ciucă, generale e leader del Partito Nazionale Liberale, un veterano abituato a maneggiare tensioni e coalizioni.

Un ruolo che vale il destino

La presidenza, in Romania, non è solo una carica simbolica. In un Paese che guarda con apprensione ai venti di guerra in Ucraina e all’influenza russa, il capo dello Stato detiene poteri cruciali in materia di sicurezza nazionale e politica estera. Klaus Iohannis, che ha ricoperto il ruolo dal 2014, ha incarnato per anni una stabilità discreta, scegliendo spesso il silenzio come strumento politico.

Ma la calma apparente di questa domenica di novembre sembra celare un fermento più grande. Il futuro della Romania non si gioca solo in questa elezione, ma nel mosaico di cambiamenti che seguiranno. Con le elezioni parlamentari all’orizzonte e una società che cerca di trovare il proprio equilibrio tra tradizione e modernità, l’intero panorama politico del Paese potrebbe mutare profondamente entro il 2024.

E così, mentre il giorno si allunga verso la sera, la Romania rimane sospesa, come una bilancia in attesa del peso che deciderà da che parte pendere. Le urne parlano una lingua silenziosa, e il loro messaggio, al momento, è ancora tutto da decifrare.