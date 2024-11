Valencia: Forze armate ed enti locali uniti nell’emergenza

La città di Valencia e l’intera Comunità Valenciana sono state recentemente colpite da una serie di violenti temporali causati dal fenomeno noto come DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), un sistema meteorologico che ha portato piogge torrenziali e inondazioni devastanti. L’intensità delle precipitazioni ha generato un rapido innalzamento dei livelli dei fiumi e ha allagato ampie zone urbane e rurali, con danni significativi alle infrastrutture e alle abitazioni. L’intervento delle Forze Armate e di vari enti governativi è stato fondamentale per far fronte a questa crisi.

Unità Militare di Emergenza in prima linea per Valencia

Fin dalle prime ore dell’alluvione, l’Unidad Militar de Emergencias (UME) è stata mobilitata per intervenire nelle aree più colpite. L’UME, specializzata in operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, ha dispiegato uomini e mezzi in diverse località della regione. Droni hanno sorvolato le zone colpite, permettendo ai soccorritori di valutare i danni e pianificare le operazioni in modo efficace. Le unità hanno operato in aree come Chiva, dove il fango ha intrappolato persone e veicoli, richiedendo un’azione tempestiva per trovare sopravvissuti e soccorrere chi era in difficoltà.

L’intervento ha incluso anche attività di pulizia e drenaggio delle acque. In zone come Ribarroja, le unità dell’UME hanno lavorato incessantemente per liberare le strade da fango e detriti. A Paiporta, i militari hanno collaborato con i servizi locali per rimuovere veicoli rimasti bloccati e riaprire vie di comunicazione critiche. Le operazioni di drenaggio, fondamentali per evitare ulteriori danni, sono state eseguite utilizzando potenti pompe per rimuovere l’acqua stagnante da strade e spazi pubblici.

La Marina Militare in supporto a Valencia

Il contributo delle Forze Armate non si è limitato solo all’UME. La Marina Militare spagnola ha inviato risorse aggiuntive, incluse squadre di tecnici e materiali logistici, per sostenere le operazioni di soccorso e assistenza a Valencia. La nave Galizia è partita per Valencia con a bordo personale e attrezzature per migliorare l’efficacia delle operazioni. L’imbarco di questi rinforzi è stato un passaggio cruciale per garantire un apporto di risorse a lungo termine e consentire alle squadre di soccorso di operare in sicurezza nelle zone allagate.

Trasporti e mobilità: l’impegno dell’ADIF

L’alluvione ha colpito gravemente anche il sistema dei trasporti, con danni rilevanti alle infrastrutture ferroviarie. Le linee C1, C2 e C3 del sistema di Cercanías di Valencia sono state bloccate a causa di accumuli di fango, veicoli e detriti trascinati dalle acque. L’ADIF (Amministrazione delle Infrastrutture Ferroviarie) ha immediatamente mobilitato squadre di lavoro per la pulizia e la rimozione dei materiali che ostruivano le linee, un’operazione complessa che ha richiesto turni continui, giorno e notte.

Oltre a liberare le linee esistenti, l’ADIF ha dovuto affrontare il compito impegnativo di riparare la linea ad alta velocità Madrid-Valencia in prossimità del tunnel ferroviario di Chiva. Questa sezione, vitale per i collegamenti tra le due città, ha subito danni importanti, e i lavori di ricostruzione, spesso eseguiti in condizioni difficili, mirano a ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Le squadre del Ministero dei Trasporti al lavoro sulla A-7 e la V-31

La viabilità stradale ha sofferto danni ingenti, con allagamenti che hanno compromesso diverse arterie principali, inclusa la A-7, una delle principali vie di circonvallazione di Valencia. La Direzione Generale delle Autostrade del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile ha avviato un piano d’emergenza per costruire una deviazione provvisoria della A-7 e per pulire la V-31, altra arteria fondamentale per la viabilità della regione.

Le squadre del Ministero stanno operando a ritmo continuo per liberare queste strade, il cui blocco ha paralizzato parte della mobilità urbana e interurbana, causando gravi disagi alla popolazione locale e ai mezzi di soccorso. Il ripristino delle vie di comunicazione, tuttavia, potrebbe richiedere settimane, a causa della quantità di fango e detriti accumulati.

L’impatto sulla comunità e il percorso verso la normalità

Le conseguenze dell’alluvione vanno oltre i danni materiali e colpiscono direttamente la comunità valenciana. Famiglie intere hanno perso le proprie abitazioni, mobili e oggetti personali, ritrovandosi improvvisamente senza un tetto. Le autorità locali, in collaborazione con associazioni di volontariato e organizzazioni non governative, hanno allestito centri di accoglienza temporanei per ospitare le persone sfollate e fornire loro cibo, indumenti e assistenza medica.

Il trauma emotivo causato dall’evento sarà un elemento di difficile risoluzione, e le istituzioni hanno già annunciato che si mobiliteranno per garantire supporto psicologico agli abitanti più colpiti. La città di Valencia, inoltre, sta pianificando un piano di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, con un’attenzione particolare al miglioramento delle misure di prevenzione per evitare che simili disastri si ripetano in futuro. Il sindaco di Valencia ha dichiarato che il Comune intende collaborare con il governo centrale per ottenere fondi di emergenza destinati alla ricostruzione, con l’obiettivo di rafforzare i sistemi di drenaggio e migliorare la sicurezza degli edifici nelle aree più vulnerabili.