Bilanci delle holding, quale schema adottare? Al via i fast focus di Assoholding

Giovedì 5 maggio sarà in onda il nuovo fast focus targato Assoholding, dal titolo “Bilanci delle holding: quale schema adottare” è un evento che fa riferimento al Commento alle ultime risposte dell’Agenzia delle Entrate in merito al test di prevalenza e prenderà inizio dalle ore 10.00 (replica ore 15.00) per una durata di 90 minuti ed è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili. “E’ costante la nostra attenzione nel mettere a disposizione i migliori strumenti di supporto e le soluzioni più adeguate per permettere alle imprese di seguire da vicino la disciplina e raggiungere i traguardi prefissati di sviluppo economico, equità e passi sempre più grandi verso un futuro sostenibile”. Ha aggiunto il Segretario Generale, Barbara Cortese.