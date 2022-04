Agata Fuso - Speciale Fisco e Tasse

AFI 100 Ascesa dei crypto-webinar

Al via dal 31 marzo scorso la serie di convegni gratuiti organizzati a Roma da AFI100 sul tema “Criptovalute, Smart Contracts e NFT”. Una serie di giornate dedicate a dibattiti e approfondimenti sul tema più dibattuto del momento a cui è possibile partecipare dal vivo o in streaming. Per meglio comprendere la cruciale posta in gioco AFI100 ha riunito istituzioni di riferimento e professionisti più autorevoli per fare chiarezza sul quadro regolamentare su Fintech e i protagonisti della Tecnofinanza. Di seguito il punto della prima giornata di lavori.