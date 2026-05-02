L’ultima mossa di Powell: tassi invariati per la terza volta

La Federal Reserve ha scelto ancora una volta la linea della prudenza. Per la terza riunione consecutiva, il costo del denaro negli Stati Uniti resta fermo in una forbice compresa tra il 3,50% e il 3,75%, segnale evidente di una fase di incertezza che continua a caratterizzare lo scenario economico globale. Una decisione tutt’altro che unanime, maturata all’interno di un board profondamente diviso, dove quattro membri si sono espressi contro la linea attendista e altri tre hanno sostenuto la pausa senza però aprire a possibili riduzioni nel prossimo futuro.

A guidare quella che con ogni probabilità è stata la sua ultima riunione è stato Jerome Powell, il cui mandato è in scadenza il 15 maggio. Nel suo intervento conclusivo, Powell ha voluto sottolineare la fiducia nell’istituzione che ha guidato negli ultimi anni, ribadendo come la banca centrale continuerà a operare “con obiettività, integrità e un profondo impegno al servizio del popolo americano”. Parole che suonano come un passaggio di consegne, ma anche come una difesa dell’autonomia della Fed in un momento di forti pressioni esterne.

Per comprendere appieno la portata della decisione, è necessario ricordare il ruolo cruciale dei tassi di interesse nella politica monetaria. Le banche centrali utilizzano questo strumento per regolare l’andamento dell’inflazione: aumentano il costo del denaro quando i prezzi crescono troppo rapidamente, nel tentativo di raffreddare l’economia, e lo riducono quando la crescita rallenta e serve un impulso per stimolare consumi e investimenti. In questo contesto, la scelta di non intervenire segnala un equilibrio delicato, in cui i rischi di un’inflazione persistente convivono con quelli di un rallentamento economico.

A pesare sulla decisione è soprattutto il quadro internazionale. Le tensioni legate alla guerra in Medio Oriente hanno contribuito a far salire i prezzi dell’energia, alimentando nuove pressioni inflazionistiche. Powell ha riconosciuto apertamente questo fattore, sottolineando come l’attuale livello dei prezzi resti elevato anche a causa degli shock provenienti dai mercati globali.

Non sono mancate, tuttavia, le critiche dal fronte politico. Donald Trump ha più volte espresso il proprio dissenso nei confronti della strategia della Fed, auspicando tagli più decisi ai tassi di interesse. Già nei mesi scorsi si era consumato un duro confronto tra la Casa Bianca e la banca centrale, con Powell impegnato a difendere con fermezza l’indipendenza dell’istituzione da ogni tentativo di interferenza politica. Un tema che lo stesso presidente uscente ha voluto ribadire con forza anche nell’ultima conferenza stampa, mettendo in guardia sui rischi di un indebolimento della credibilità della Fed. Secondo Powell, attacchi ripetuti potrebbero minare un elemento fondamentale per la fiducia pubblica: la capacità di prendere decisioni basate esclusivamente su valutazioni economiche e non su pressioni politiche.

Con la fine del mandato ormai alle porte, Powell ha salutato ufficialmente il suo successore, Kevin Warsh, a cui toccherà gestire una fase tutt’altro che semplice. Warsh, indicato da Trump e considerato vicino alle sue posizioni, erediterà un contesto caratterizzato da forti tensioni interne ed esterne. In passato, lo stesso Warsh non ha risparmiato critiche alla banca centrale, arrivando a definire alcune delle sue difficoltà come “ferite in larga parte auto-inflitte”.

Nonostante il passaggio di testimone, Powell non abbandonerà immediatamente la scena. Resterà infatti all’interno del Federal Open Market Committee come governatore, almeno fino alla conclusione delle indagini giudiziarie che lo riguardano, tra cui un’inchiesta legata alla ristrutturazione della sede della Fed. Una presenza che potrebbe garantire continuità in una fase di transizione delicata, ma che allo stesso tempo mantiene aperti interrogativi sul futuro dell’istituzione.

Il vero nodo resta dunque l’indipendenza della banca centrale. Con un nuovo presidente percepito come vicino al potere politico e un contesto economico globale instabile, la domanda che molti osservatori si pongono è inevitabile: il nuovo governatore saprà tenere il passo con la tradizione di indipendenza che ha caratterizzato la Fed, o cederà alle pressioni politiche che Powell ha tenuto a bada fino all’ultimo? La risposta, probabilmente, definirà il futuro della politica monetaria americana nei prossimi anni.