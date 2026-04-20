Ricerca universitaria, l’Università “Gabriele d’Annunzio” al vertice nella classifica Best Business and Management Scientists 2025/2026

La quinta edizione del report di Research.com dedicato ai Best Business and Management Scientists 2025/2026 in Italy segnala un risultato di rilievo per l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Il professor Alfredo Vittorio De Massis, Professore Ordinario di Imprenditorialità e Venture Capital e di Family Business Management presso l’Ateneo, risulta infatti al primo posto in Italia nella classifica relativa all’area Business and Management, graduatoria che misura l’impatto scientifico degli studiosi del settore. Nel ranking nazionale pubblicato da Research.com, De Massis figura con un D-index pari a 77, 22.174 citazioni e 454 pubblicazioni.

La classifica di Research.com si basa su dati bibliometrici raccolti principalmente da OpenAlex e CrossRef, integrati da ulteriori fonti considerate autorevoli nell’ambito scientifico. La posizione dei ricercatori viene definita attraverso il D-index, un indicatore disciplinare che prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni e citazioni pertinenti all’area Business and Management. Per l’edizione italiana 2025/2026 sono stati esaminati 94 studiosi, con una soglia minima di accesso fissata a D-index 30. Il processo prevede inoltre verifiche manuali dei profili, con l’obiettivo di assicurare coerenza e qualità dei dati.

Nel sistema universitario italiano la ricerca rappresenta uno degli elementi centrali nella valutazione del profilo accademico di un Ateneo. Incide sulla visibilità scientifica, sulla capacità di attrarre studenti, docenti e collaborazioni, e contribuisce al posizionamento dell’università nel contesto nazionale e internazionale. Le classifiche bibliometriche non esauriscono naturalmente la complessità della funzione universitaria, ma offrono un indicatore utile della continuità e dell’impatto della produzione scientifica.

Nel caso della “d’Annunzio”, il risultato si inserisce in un’area di studi particolarmente rilevante per il sistema economico italiano. L’attività scientifica del professor De Massis riguarda temi quali imprenditorialità, venture capital e family business, ambiti strettamente connessi all’evoluzione delle imprese, ai processi di governance e alle dinamiche di innovazione e continuità generazionale. In questo senso, il riconoscimento contribuisce a rafforzare il profilo dell’Ateneo nel settore economico-aziendale e valorizza il rapporto tra ricerca, formazione e dialogo con il mondo produttivo e istituzionale.