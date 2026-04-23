Buonuscita Terna, la CEO Giuseppina Di Foggia rinuncia a 7,3 milioni di euro: la svolta prima dell’ingresso in Eni
Micaela Filippi
- Economia

Buonuscita Terna, la CEO Giuseppina Di Foggia rinuncia a 7,3 milioni di euro: la svolta prima dell’ingresso in Eni

Buonuscita Terna, la CEO Giuseppina Di Foggia rinuncia a 7,3 milioni di euro: la svolta prima dell’ingresso in Eni

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Economia - 23 Aprile 2026

di Micaela Filippi

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