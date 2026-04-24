Piccola isola, grandi vantaggi: il caso Madeira nel panorama fiscale europeo

Madeira, regione autonoma del Portogallo nell’Atlantico, continua a guadagnare attenzione non solo come destinazione turistica, ma anche come possibile approdo per imprese e professionisti. L’arcipelago – composto dalle isole di Madeira e Porto Santo, oltre agli arcipelaghi minori delle Desertas e delle Selvagens – si trova al largo della costa nord-occidentale africana e negli ultimi anni ha rafforzato il proprio posizionamento come una delle giurisdizioni più interessanti del continente per chi cerca efficienza fiscale restando all’interno dell’area euro e del perimetro normativo comunitario.

Al centro di questa strategia c’è il Centro Internazionale d’Affari di Madeira (MIBC), noto anche come Zona Franca. Istituito negli anni ’80 con l’approvazione dell’Unione Europea, il regime nasceva con l’obiettivo di diversificare un’economia allora fortemente dipendente da turismo e agricoltura, attirando capitali esteri e nuove attività produttive.

Il principale elemento di attrattività è rappresentato dall’aliquota ridotta dell’imposta sul reddito delle società: le imprese che rispettano specifici requisiti di sostanza economica – tra cui creazione di occupazione e presenza reale sull’isola – possono beneficiare di una tassazione al 5% sui redditi derivanti da attività internazionali, regime attualmente autorizzato fino al 2027, con possibili sviluppi futuri. Si tratta di uno dei livelli più competitivi nel panorama europeo.

Anche al di fuori del MIBC, il sistema fiscale regionale mantiene un certo vantaggio rispetto al Portogallo continentale. L’imposta societaria standard a Madeira può risultare più bassa, con aliquote che partono da circa l’11,9% per le fasce iniziali e arrivano fino al 14,7%, contro il 20% applicato a livello nazionale. Una differenza che contribuisce ad attirare sia operatori internazionali sia imprese locali in cerca di maggiore efficienza fiscale.

Un altro pilastro è rappresentato dal regime di participation exemption, che consente – al ricorrere di determinate condizioni – l’esenzione da imposta su dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate. Tra i requisiti principali figurano, in linea generale, una quota minima di partecipazione (tipicamente del 10%) e un periodo minimo di detenzione. Questo meccanismo rende Madeira una giurisdizione interessante per strutture holding inserite in gruppi internazionali.

L’accesso al regime agevolato non è automatico. Le imprese devono soddisfare criteri precisi, tra cui requisiti occupazionali e, in alcuni casi, livelli minimi di investimento. In particolare, è previsto che vengano creati posti di lavoro entro tempi definiti oppure, in alternativa, effettuati investimenti in immobilizzazioni, secondo parametri stabiliti dalla normativa vigente.

I benefici fiscali non riguardano solo le imprese. Anche le persone fisiche residenti possono contare su una pressione fiscale alleggerita: le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risultano inferiori rispetto a quelle del Portogallo continentale, grazie agli adattamenti regionali delle tabelle fiscali.

Resta tuttavia un punto centrale: nel contesto fiscale internazionale attuale, caratterizzato da una crescente attenzione alla trasparenza, il rispetto dei requisiti di sostanza economica è imprescindibile. Le agevolazioni sono subordinate a una reale attività svolta sul territorio.

A distinguere Madeira non è soltanto il livello di tassazione, ma il fatto che il suo sistema opera all’interno del quadro normativo europeo ed è allineato agli standard OCSE. Un equilibrio che combina competitività fiscale e certezza normativa, oggi al centro dell’interesse di imprese e investitori internazionali.