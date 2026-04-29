Delfin cambia volto: Leonardo Maria Del Vecchio conquista il 37,5% e sblocca la partita tra gli eredi
Irene Anania
- Economia

Delfin cambia volto: Leonardo Maria Del Vecchio conquista il 37,5% e sblocca la partita tra gli eredi

Delfin cambia volto: Leonardo Maria Del Vecchio conquista il 37,5% e sblocca la partita tra gli eredi

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Economia - 29 Aprile 2026

di Irene Anania

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