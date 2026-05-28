Janteloven: la “legge” scandinava che premia l’uguaglianza ma teme chi emerge

Nei Paesi scandinavi esiste una sorta di legge culturale non scritta chiamata Janteloven. Questo concetto, profondamente radicato nella mentalità nordica, si fonda su un principio semplice ma potente: non sentirsi migliori degli altri. Un invito a mantenere i piedi per terra, vivere con modestia e non ostentare il proprio successo in una società che oggi, più che mai, sembra premiare visibilità e protagonismo.

Com’è nato il concetto

La parola Janteloven significa letteralmente “legge di Jante” in danese e norvegese. Il termine nasce dal romanzo En flyktning krysser sitt spor (“Un fuggitivo attraversa le proprie tracce”), pubblicato nel 1933 dallo scrittore danese-norvegese Aksel Sandemose.

Nel libro viene descritta Jante, una cittadina immaginaria che rappresenta lo stereotipo delle piccole comunità nordiche, dove tutti osservano tutti e chi si distingue troppo viene guardato con sospetto. Attraverso questa ambientazione, Sandemose critica un tipo di conformismo sociale in cui il gruppo prevale sull’individuo e stabilisce implicitamente ciò che è accettabile o meno.

L’ostentazione, il desiderio di emergere e l’eccessiva ambizione personale vengono percepiti negativamente. L’idea centrale è che nessuno debba sentirsi superiore agli altri: bisogna rimanere modesti, evitare di esibire i propri successi e mantenere un profilo basso. Non a caso, il concetto nasce come una vera e propria satira sociale costruita attorno alla domanda: “Chi ti credi di essere?”.

Aspetti positivi e negativi

Con il tempo, la Janteloven è diventata uno degli elementi culturali più riconoscibili delle società scandinave, perché molti hanno visto in questo concetto una rappresentazione piuttosto fedele della realtà nordica.

I Paesi scandinavi sono spesso associati a forti valori di uguaglianza sociale, cooperazione e fiducia reciproca. In questo contesto, la Janteloven ha contribuito a promuovere un maggiore senso di collettività, scoraggiando arroganza ed eccessivo individualismo. Secondo molti, questo approccio ha favorito la nascita di società più egualitarie, caratterizzate da un forte welfare, alta cooperazione civica e relazioni sociali basate sulla fiducia.

Allo stesso tempo, però, il concetto viene anche criticato. La pressione a non distinguersi troppo può infatti trasformarsi in un freno all’individualità e all’ambizione personale. Chi emerge, si espone o mostra apertamente i propri risultati rischia di essere giudicato come presuntuoso. In alcuni casi, questa mentalità può generare una forte pressione sociale verso la conformità, scoraggiando creatività, originalità e desiderio di affermarsi.

Come si manifesta oggi

Oggi la Janteloven continua a influenzare molti aspetti della vita quotidiana nei Paesi scandinavi. La domanda ironica “Chi ti credi di essere?” si è trasformata in una sorta di filosofia sociale che invita a non considerarsi migliori o più speciali degli altri.

Questo atteggiamento è visibile soprattutto nel modo in cui vengono vissuti i rapporti sociali e professionali. Parlare troppo dei propri successi o ostentare ricchezza e risultati personali viene spesso percepito come poco elegante. Le persone tendono a vantarsi poco e, talvolta, persino a minimizzare i propri traguardi.

Anche nel mondo del lavoro questo approccio è molto presente. Le gerarchie sono generalmente più piatte rispetto ad altri Paesi e si privilegiano collaborazione, consenso e leadership discreta. I capi troppo autoritari o egocentrici tendono a essere mal visti, mentre vengono apprezzati modelli basati sulla cooperazione e sul rispetto reciproco.

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Seppur in modo semplificato, la Janteloven si basa su queste dieci regole:

Non pensare di essere speciale. Non pensare di essere bravo quanto noi. Non pensare di essere più intelligente di noi. Non convincerti di essere migliore di noi. Non pensare di sapere più di noi. Non pensare di essere più importante di noi. Non credere di essere capace di tutto. Non ridere di noi. Non pensare che qualcuno tenga particolarmente a te. Non credere di poter insegnare qualcosa a noi.

Un elenco che enfatizza il sentimento su cui l’intero concetto si basa: l’umiltà.

In una società dominata dai social media e dalla continua ricerca di visibilità, la Janteloven appare quasi controcorrente. Proprio per questo motivo, molti la considerano oggi limitante: secondo alcuni rischia di scoraggiare creatività, personalità e valorizzazione delle proprie unicità, elementi che nel mondo contemporaneo vengono spesso premiati.

Nonostante le critiche, nei Paesi scandinavi questo concetto continua a essere percepito da molti come un modello di equilibrio sociale e personale, un modo per vivere con maggiore modestia, rispetto reciproco e senso della collettività.