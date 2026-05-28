Il cammino di Mari verso lo Strega 2026
Carlo Mondello
- Cultura

Il cammino di Mari verso lo Strega 2026

Con I convitati di pietra, Michele Mari conquista il Premio Strega Giovani 2026 grazie a un romanzo intenso e stratificato. L’opera affronta temi come memoria, identità e inquietudine contemporanea attraverso una scrittura raffinata e visionaria. A decretarne il successo sono stati centinaia di studenti italiani e internazionali coinvolti nella giuria del premio. La vittoria conferma la capacità di Mari di dialogare anche con le nuove generazioni di lettori. Un riconoscimento che rilancia il valore della narrativa letteraria nel panorama culturale italiano contemporaneo.

Il cammino di Mari verso lo Strega 2026

Con I convitati di pietra, Michele Mari conquista il Premio Strega Giovani 2026 grazie a un romanzo intenso e stratificato. L’opera affronta temi come memoria, identità e inquietudine contemporanea attraverso una scrittura raffinata e visionaria. A decretarne il successo sono stati centinaia di studenti italiani e internazionali coinvolti nella giuria del premio. La vittoria conferma la capacità di Mari di dialogare anche con le nuove generazioni di lettori. Un riconoscimento che rilancia il valore della narrativa letteraria nel panorama culturale italiano contemporaneo.
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Cultura - 28 Maggio 2026

di Carlo Mondello

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