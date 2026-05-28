Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al MAXXI per l’inagurazione della mostra “Vitalità dell’architettura italiana 1946-2026”
Maria Cilli
- Cultura

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al MAXXI per l’inagurazione della mostra “Vitalità dell’architettura italiana 1946-2026”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al MAXXI per l’inagurazione della mostra “Vitalità dell’architettura italiana 1946-2026”

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Cultura - 28 Maggio 2026

di Maria Cilli

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