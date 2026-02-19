Che sbatti! Si, ma non ditelo ai Paper Walls. Intervista a Nicola Renigaldo
Carlo Mondello
- Musica

Che sbatti! Si, ma non ditelo ai Paper Walls. Intervista a Nicola Renigaldo

Tornano i Paper Walls con Che sbatti e questa sera presentano in anteprima il loro ultimo album. Noi di 2duerighe li abbiamo ascoltati in anteprima e abbiamo scambiato due chiacchiere con Nicola, chitarrista e compositore della band.

Che sbatti! Si, ma non ditelo ai Paper Walls. Intervista a Nicola Renigaldo

Tornano i Paper Walls con Che sbatti e questa sera presentano in anteprima il loro ultimo album. Noi di 2duerighe li abbiamo ascoltati in anteprima e abbiamo scambiato due chiacchiere con Nicola, chitarrista e compositore della band.
foto-articolo
Musica - 19 Febbraio 2026

di Carlo Mondello

Condividi: