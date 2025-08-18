Morto Pippo Baudo: “il direttore artistico per eccellenza” aveva 89 anni
Micaela Filippi
- Cultura

Morto Pippo Baudo: “il direttore artistico per eccellenza” aveva 89 anni

Morto Pippo Baudo: “il direttore artistico per eccellenza” aveva 89 anni

foto-articolo
Cultura - 18 Agosto 2025

di Micaela Filippi

Condividi: