Patrizia Valduga: parole tuonanti
Marianna Piccirillo
- Cultura

Un breve sguardo sulla figura di Patrizia Valduga e sulla sua prima raccolta "Medicina muta".

Cultura - 19 Agosto 2025

di Marianna Piccirillo

