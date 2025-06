L’Azerbaigian si prepara al Dream Fest, l’evento clou dell’estate

Sta per tornare l’International Dream Fest, il più importante evento musicale dell’estate in Azerbaigian. Si terrà dal 23 al 26 luglio sulla spiaggia del Sea Breeze Resort, vicino alla capitale Baku.

Saranno quattro giorni di pura musica ed energia, con una line-up di oltre 50 artisti che si esibiranno sulla costa del Mar Caspio.

Fonte: Dream Music Fest 2025.

Il Dream Fest è un evento giovane, ma che si è già affermato come un must dell’estate in Azerbaigian. Tenutosi per la prima volta dal 24 al 28 luglio del 2024, il festival musicale era stato annunciato per la prima volta da Emin Agalarov, organizzatore e ideatore anche del Zhara Fest di Dubai.

Sin dalla sua nascita, il Dream Fest è stato pensato come un evento che potesse introdurre una prospettiva completamente nuova e internazionale nella cultura dei festival musicali. Il festival azero ospita infatti artisti da diversi paesi, tra cui anche star dell’Eurovision.

Alcuni degli artisti della line-up del Dream Fest.

Lo stesso Sea Breeze Resort, nucleo del Dream Fest, è stato fondato da Emin Agalorov nel 2006, affermandosi come infrastruttura di prima classe. Oggi offre una varietà di servizi e forme di intrattenimento per gli ospiti, classificandosi anche come importante meta turistica. Il Caspian Dream Liner, l’apart-hotel di 11 piani a forma di nave, il cui progetto è ancora in corso.

Ispirato al Burj al Arab di Dubai, è un esempio perfetto del livello a cui il Sea Breeze Resort sta puntando: quello di città-resort, dotata di servizi di ogni sorta e sviluppata su 7 km di costa. E proprio questo sarà il palco su cui si terrà il sensazionale Dream Fest.