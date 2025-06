Nanni Moretti pronto per il prossimo film: “i due infarti non mi hanno cambiato”

Nanni Moretti è pronto per tornare al cinema. Una nuova avventura per il regista romano dopo i due infarti a fine 2024 e inizio 2025. Moretti annuncia il suo prossimo film “Succederà questa notte”: pellicola ispirata alla raccolta di racconti “Legami” dell’autore israeliano Eshkol Nevo.

Negli ultimi mesi, il nome di Nanni Moretti è stato spesso presente nei titoli dei giornali. Non come al solito per i suoi film, ma in merito alla sua salute. Due gli infarti, quello a ottobre 2024 e l’altro ad aprile 2025, che hanno fatto temere tutti i fan e la famiglia del regista. In un’intervista a Il Messaggero Nanni Moretti ha affermato: “i due infarti non mi hanno cambiato.”