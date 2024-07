Venerdì 19 e sabato 20 luglio 2024 tutti in Ciociaria per Una Grande Festa Hobbit, uno dei Festival Fantasy più attesi dai fan dei romanzi di J. R. R. Tolkien, che quest’anno giunge alla sua terza edizione.

In quest’occasione, canti, balli, musica dal vivo, escursioni, giochi da tavolo e di ruolo, giochi medievali, mercatini e concerti si susseguiranno nel verde incontaminato di una location fiabesca.

L’evento si terrà in contrada Ponte Teano, a Pontecorvo, in provincia di Frosinone: questa terra, popolata da Elfi, Orchi, Stregoni, Hobbit e abitanti della terra di mezzo, ha il privilegio di trovarsi nei pressi di un antico mulino attraversato da un ruscello cui fa da sfondo una magnifica cascata, dov’è possibile rilassarsi e godere della fresca brezza, in compagnia di buona musica e Hobbit riforniti di erba pipa.

Il Programma del Festival

19 luglio – ore 19:00

Apertura del Mercato sul Brandivino

Dalle ore 19:30

Giochi da tavolo e di ruolo

I Cavalieri di Rohan – Passeggiate a cavallo e pony nella Fattoria del Vecchio Maggot

Visita dell’Antico Mulino

Torneo tiro con l’arco LARP

Giochi Medievali

Stand Gastronomici

Ore 21:30

Discorso del Vecchio Maggot – Inauguriamo la serata

Ore 22:00

Bardi in concerto “I Santi Bevitori”

20 luglio – ore 10:00

• Apertura del Mercato sul Brandivino

Dalle ore 10:30

Il Ponte sul Brandivino – Unitevi a “Sentieri di Pan” in un viaggio verso il Ponte sul Brandivino passando per la Vecchia foresta… Cosa succederà?

Giochi da tavolo e di ruolo

Rilassiamoci sulle rive del Brandivino

Torneo in arena LARP

Giochi Medievali

Visita all’Antico Mulino

Stand Gastronomici

Ore 21:00

Imago Latens “La Voce della Terra di Mezzo” canterà brani tratti da Il Signore degli Anelli e da Lo Hobbit

Ore 21:30

Discorso del Vecchio Maggot – Arrivederci avventurieri

Ore 22:00

Bardi in concerto “Conairì Band”

Gli organizzatori: Davide Miele e sua moglie, Roberta D’Amata

Le parole dell’organizzatore

Davide Miele: Avevo 14 anni quando per la prima volta mi approcciai al mondo di Tolkien. Il mio cuore scalpitava e si emozionava al solo pensiero di rendere vive quelle pagine, quelle storie. Nacque così nella mia mente il desiderio, un giorno, di poter dare a tutti i sognatori l’opportunità di vivere momenti magici: Una Grande Festa Hobbit.

Info e contatti

L’ingresso al Festival è totalmente gratuito.

A tutti i visitatori è richiesta la prenotazione del biglietto al sito www.unagrandefestahobbit.it (a costo zero) e l’abbigliamento a tema “Terra di Mezzo”. Risultano invece terminati i posti tenda disponibili.

Per info & biglietti: www.unagrandefestahobbit.it

Link alla pagina Instagram: Una_Grande_Festa_Hobbit

Link alla pagina TikTok: Una_Grande_Festa_Hobbit