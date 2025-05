24 Maggio: l’Eritrea è libera

Il 24 maggio è la data del popolo eritreo. Nel maggio del 1993, l’Eritrea dichiarò ufficialmente la propria indipendenza dall’Etiopia, dopo una guerra trentennale. Eliminazione dell’eredità culturale tigrigna, stermini di scioperandi: questa conquista rappresenta uno dei più significativi esempi di autodeterminazione in Africa e viene celebrata ogni anno come Giorno dell’Indipendenza.

Dalla colonizzazione italiana all’annessione etiope

La storia moderna dell’Eritrea ha radici intricate, fino al ‘93 è passata dalle mani di uno stato a un altro. Il paese venne colonizzato dall’Italia nel 1890, diventando la prima colonia italiana in Africa. Dopo la sconfitta dell’Italia nella Seconda guerra mondiale, l’Eritrea passò sotto amministrazione britannica fino al 1952, quando le Nazioni Unite decisero di federarla con l’Etiopia. Tuttavia, nel 1962, l’imperatore etiope Hailé Selassié annetté unilateralmente l’Eritrea, trasformandola in una semplice provincia dell’Etiopia. Questo gesto scatenò una forte opposizione tra gli eritrei.

La guerra d’indipendenza (1961–1991)

La risposta all’annessione all’Etiopia fu l’inizio della guerra d’indipendenza eritrea, combattuta contro l’esercito etiope a partire dal 1961. Il conflitto fu guidato da diversi movimenti armati, tra cui il più importanti furono il Fronte Popolare per la Liberazione dell’Eritrea (EPLF) e il Fronte di Liberazione del Popolo Eritreo (FLPE). La guerra fu lunga e sanguinosa, aggravata da conflitti interni e dalle dure condizioni geografiche.

Durante il regime comunista di Menghistu Hailé Mariàm, dittatore in Etiopia dal 1977 al 1991, la guerra si fece più aspra. Nonostante la superiorità militare etiope, l’EPLF riuscì a organizzare una milizia efficace, guadagnando il dominio nelle ampie zone rurali. Il conflitto terminò nel 1991, quando l’EPLF marciò su Asmara, la capitale eritrea, e le forze del regime etiope vennero sconfitte.

Il referendum e la nascita di uno Stato

Nel 1993, con il consenso del nuovo governo etiope guidato dal Fronte di Liberazione del Popolo Etiope (EPRDF), si tenne un referendum sotto dalle Nazioni Unite. Più del 99% della popolazione votò a favore dell’indipendenza, portando alla proclamazione ufficiale della Repubblica di Eritrea il 24 maggio 1993. Isaias Afwerki, leader dell’EPLF, divenne il primo presidente del paese, carica che ricopre ancora oggi.

L’indipendenza fu accolta con entusiasmo, ma ben presto l’Eritrea si trovò ad affrontare nuove sfide. Il paese divenne uno Stato a partito unico e non ha mai tenuto elezioni nazionali. Il governo di Afwerki è stato spesso criticato per la mancanza di libertà politiche, la censura e il servizio militare a tempo indefinito. Tra il 1998 e il 2000, scoppiò una nuova guerra con l’Etiopia per questioni di confine, che causò decine di migliaia di morti.

Solo nel 2018 è stata firmata una pace formale tra i due paesi, ponendo fine a uno stato di tensione durato quasi vent’anni.

Nonostante le difficoltà, l’indipendenza dell’Eritrea resta un simbolo della capacità dei popoli africani di autodeterminarsi. Il 24 maggio è celebrato ogni anno con parate, musica e commemorazioni che onorano il coraggio di coloro che hanno sacrificato la vita per la libertà.