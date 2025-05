L’Eternauta: il fumetto che sfidò il potere

Gli appassionati di fumetti lo sanno. Un fumetto non è soltanto disegni e qualche riga di testo. È molto di più. È un potente strumento di comunicazione, in grado di raccontare storie che trascendono il tempo e lo spazio, unendo il linguaggio visivo con quello verbale. Non si tratta solo di narrare eventi, ma di esplorare le profondità dell’animo umano, di affrontare temi universali con una capacità espressiva che poche altre forme d’arte sanno raggiungere. Tra i fumetti che più di tutti nella storia hanno centrato l’obiettivo c’è sicuramente lui, il capolavoro senza tempo di Héctor Oesterheld e Francisco Solano López: “L’Eternauta”.

Un classico senza tempo

Quando parliamo di L’Eternauta, non stiamo parlando di un fumetto come gli altri, ma di un caposaldo del fumetto letterario argentino, e non solo. Parliamo di un’opera capace di intrecciare l’elemento fantastico con temi profondi e universali, che ha saputo conquistare, con il tempo, un posto tra i grandi classici del genere a livello internazionale. Parliamo di un fumetto in grado di attraversare intere generazioni senza mai perdere forza o attualità; di un romanzo grafico che è riuscito ad unire una narrazione avvincente ad una profonda riflessione sociale. L’Eternauta è un monito, un grido silenzioso contro la dittatura e la repressione, una metafora di un paese schiacciato sotto il peso di una dittatura militare.

Una trama fantascientifica dal cuore umano

Pubblicato tra il 1957 e il 1959 sulla rivista Hora Cero, L’Eternauta racconta la storia di un viandante costretto a spostarsi incessantemente tra passato e futuro per narrare la propria storia. La trama, semplice ma profonda, si apre con una nevicata mortale che si abbatte su Buenos Aires, uccidendo chiunque venga a contatto con i fiocchi. In questo scenario apocalittico, un gruppo di sopravvissuti, tra cui il protagonista Juan Salvo, si organizza per resistere all’attacco alieno. Quel che segue è un viaggio carico di tensione, sacrificio e speranza, dove la vera battaglia non è solo contro i nemici venuti dallo spazio, ma contro la disumanizzazione e la perdita della solidarietà. Così, quello che a prima vista potrebbe sembrare un semplice racconto di un’invasione aliena, è in realtà molto di più. E’ una riflessione profonda sulla resistenza, sull’identità e sulla lotta dell’uomo per preservare la propria umanità.

Oltre la fantascienza: un messaggio politico

Nel clima di repressione che caratterizzava l’America Latina degli anni ’50, lo scrittore decide di raccontare una storia diversa. Una storia capace di parlare al cuore delle persone, senza però apparire politica. Dietro quella che sembra una semplice novella si cela infatti una realtà ben più complessa. Dietro la nevicata aliena si nasconde la repressione politica, dietro i mostri extraterrestri, i dittatori che avrebbero di lì a poco piegato l’Argentina. L’Eternauta diventa così un racconto quasi profetico, in cui i sopravvissuti non lottano solo per la propria vita, ma per preservare ciò che resta della loro identità e umanità. Non è soltanto una storia di sopravvivenza, ma un vero e proprio manifesto contro ogni forma di totalitarismo. Un inno alla resistenza: quella di uomini comuni che si oppongono a un destino imposto dall’alto. Un’ode alla libertà collettiva, dove non esiste un eroe individuale, ma un gruppo di persone che lottano insieme.