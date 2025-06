Rozzano, il focus dei finanziamenti sull’hinterland milanese

A 8 km a sud del capoluogo lombardo si trova Rozzano, un centro urbano densamente popolato: ospita 42.000 persone in una superficie di 12 km², un quartiere di edilizia popolare sul quale si è mosso un intenso intervento di riqualificazione.

La Regione Lombardia ha infatti fornito l’approvazione per il finanziamento al “Progetto Rozzano”, il contributo da 5 milioni di euro rientra nei 152,5 milioni investiti nel tessuto urbano, rientra tra gli investimenti effettuati in opere pubbliche, il PNRR, alcuni progetti sono in avvio, altri già in corso d’opera.

Si aggiorna così il conteggio: ora sono 147 i progetti in atto, e su un totale complessivo di 69 milioni, passa a 57,9 milioni il totale delle risorse del PNRR investite fino ad ora.

Il 33,19% delle risorse è investito in progetti di Salute, il 25,70% in Infrastrutture, il 20,59% in Scuole e Ricerca, occupano un’importante fetta anche progetti per Inclusione Sociale ed Impresa e Lavoro.

Il focus ora è medico-sanitario, l’iniziativa mira a consolidare e migliorare le infrastrutture per la salute pubblica, ma l’attenzione è posta anche sulla salute mentale e sull’ammodernamento delle tecnologie biomediche.

“È il primo passo concreto del Progetto Rozzano” dichiara l’assessore Mattia Ferretti.

L’epicentro dell’intervento sono le rispettive vie via dei Glicini, e via Togliatti, dove ora poggiano le strutture del Sert, la neuropsichiatria infantile e il consultorio.

In via Guido Rossa, dove per anni ha dilagato l’inconcludenza dei lavori “fantasma” di una fitta rete di box sotterranei mai utilizzati, sorgerà invece un intero nuovo polo sanitario, ora ci saranno la Casa di Comunità, l’Ospedale di Comunità e la sede della Croce Viola.

L’Ospedale di Comunità, che è anche l’opera più ambiziosa, ospiterà un’equipe di personale sanitario specializzato e multidisciplinare, i pazienti con patologie a media-bassa intensità potranno prenotare ricoveri brevi fino a esaurimento posti letto (che si stima saranno tra i 20 e i 40).

Un’importante salto in avanti per la qualità della vita dei cittadini di Rozzano.

