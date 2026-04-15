Una capitale diversa: Islamabad e la forza di una visione

Nel panorama delle capitali asiatiche, Islamabad occupa un posto particolare: non è una città cresciuta nel tempo, ma il risultato di una visione precisa. Situata nel nord del Pakistan, ai piedi delle colline di Margalla, questa metropoli rappresenta uno dei più ambiziosi progetti urbanistici del XX secolo nel subcontinente.

La sua nascita è legata a una scelta politica significativa. Negli anni Sessanta, il governo decise di trasferire la capitale da Karachi a una nuova sede più centrale e strategica. Così prese forma Islamabad, una città progettata per incarnare ordine, funzionalità e identità nazionale.

A guidare questo progetto fu l’architetto greco Constantinos Apostolou Doxiadis, che ideò un impianto urbano innovativo. Invece di svilupparsi in modo caotico, Islamabad venne suddivisa in settori autonomi, ognuno con una funzione specifica: residenziale, commerciale, amministrativa o industriale. Questo modello ha permesso di evitare molti dei problemi tipici delle grandi città in rapida espansione.

Ciò che colpisce immediatamente è la sensazione di spazio. A differenza di molte città dell’Asia meridionale, Islamabad è ariosa, ordinata e immersa nel verde. Ampi viali alberati, quartieri ben distanziati e numerosi parchi contribuiscono a creare un ambiente vivibile e rilassato. Non esiste un vero centro cittadino tradizionale: ogni area è organizzata attorno a un proprio nucleo commerciale, rendendo la città policentrica.

Un altro elemento distintivo è il rapporto con la natura. Le colline di Margalla fanno da sfondo alla città e rappresentano una risorsa fondamentale per il tempo libero e il turismo. Sentieri escursionistici, punti panoramici e aree protette offrono la possibilità di esplorare un paesaggio sorprendentemente vario, a pochi minuti dal cuore urbano.

Islamabad è anche un importante centro culturale e accademico. Qui si trova la Quaid-i-Azam University, una delle istituzioni più prestigiose del paese. La presenza di università e centri di ricerca contribuisce a rendere la città dinamica e aperta, frequentata da studenti e professionisti provenienti da tutto il Pakistan.

Dal punto di vista architettonico, la capitale offre esempi interessanti sia di edilizia moderna che di edifici simbolici. Tra questi, spicca la Faisal Mosque, una delle moschee più grandi al mondo. Il suo design contemporaneo, ispirato a una tenda beduina, rompe con gli schemi tradizionali e la rende immediatamente riconoscibile. Situata ai piedi delle colline, rappresenta uno dei simboli più iconici della città.

Un altro luogo significativo è il Pakistan Monument, costruito per celebrare l’unità nazionale. La struttura, che richiama la forma di un fiore in apertura, è ricca di riferimenti simbolici alla storia e alla cultura del paese. Dalla sua posizione sopraelevata si può inoltre ammirare un’ampia vista sulla città.

Accanto ai monumenti, Islamabad offre anche una rete di musei che raccontano il patrimonio culturale e naturale del Pakistan.

La città è inoltre un ottimo punto di partenza per esplorare i dintorni. A breve distanza si trova Rawalpindi, molto più antica e vivace, con mercati affollati e un’atmosfera completamente diversa. Il contrasto tra le due città è evidente e offre uno spaccato interessante della varietà urbana del Pakistan.

Muoversi a Islamabad è relativamente semplice, anche se le distanze sono ampie. La pianificazione moderna ha privilegiato il traffico su strada, con l’uso diffuso di auto private, taxi e mezzi pubblici contemporanei. Mancano invece i tradizionali mezzi di trasporto che caratterizzano altre città asiatiche, a conferma della sua identità più moderna.

Un aspetto interessante è che Islamabad continua a espandersi e trasformarsi, rimanendo un progetto in evoluzione piuttosto che una città “conclusa”. Questo la rende un esempio raro di capitale costruita secondo un piano razionale, ma ancora capace di adattarsi alle esigenze contemporanee.

Islamabad è una città che offre il fascino caotico e storico di altre mete pakistane, ma propone un’esperienza diversa: quella di una capitale ordinata, immersa nella natura e pensata per il futuro. Un luogo che, proprio per la sua unicità, merita di essere scoperto con uno sguardo curioso e attento.