La città di Davos

A Davos non si arriva per caso. Si sale. La strada si arrampica tra le montagne dei Grigioni, l’aria cambia, il silenzio si fa più fitto. Quando finalmente la città appare, adagiata sul fondovalle come se avesse scelto di restare in disparte, la sensazione è chiara: Davos non cerca attenzione, ma sa reggerla.

Con i suoi 1.560 metri di altitudine, Davos è una delle città più alte d’Europa. Un dato geografico che è anche una metafora. Qui tutto sembra osservato da una certa distanza: la natura, le persone, perfino i grandi eventi globali che ogni anno la trasformano nel centro del dibattito mondiale. Davos vive in equilibrio costante tra raccoglimento alpino e esposizione internazionale.

La storia moderna di Davos comincia alla fine dell’Ottocento, quando diventa un punto di riferimento europeo per la cura delle malattie respiratorie, in particolare la tubercolosi. Pazienti provenienti da tutta Europa arrivano qui per respirare aria pura, rallentare il ritmo, guarire. Attorno a loro crescono sanatori, pensioni, strutture mediche. La città si sviluppa come un luogo di attesa e di speranza, dove il tempo assume un valore diverso.

Quell’eredità non è scomparsa. Davos conserva ancora oggi una dimensione introspettiva, quasi meditativa. Camminando tra i suoi edifici storici, si percepisce una calma che non è vuoto, ma stratificazione di vite passate. È una città che ha imparato presto cosa significa prendersi cura.

Non sorprende che proprio qui Thomas Mann abbia ambientato La montagna incantata. Nel romanzo, Davos diventa un luogo simbolico, sospeso tra malattia e conoscenza, tra isolamento e confronto. Ancora oggi quel racconto sembra aderire ai paesaggi reali: la città invita a fermarsi, a osservare, a pensare.

Accanto a questa anima silenziosa, Davos ne possiede un’altra, più energica e concreta. È quella dello sport. In inverno la città si riempie di sciatori, atleti, famiglie. Le piste non sono solo attrazioni turistiche, ma parte integrante della vita quotidiana. Lo sci di fondo, l’alpino, lo snowboard e soprattutto l’hockey su ghiaccio raccontano una comunità abituata al freddo, al movimento, alla condivisione.

Qui lo sport non è solo competizione: è socialità. È il modo in cui la città si anima, si riconosce, si racconta. Anche quando la neve si scioglie e lascia spazio ai sentieri estivi, Davos resta una città fisicamente vissuta, attraversata a piedi, respirata lentamente.

Poi, una volta all’anno, Davos cambia pelle. Con l’arrivo del World Economic Forum, il villaggio alpino si trasforma in una capitale globale temporanea. Leader politici, economisti, imprenditori, attivisti e giornalisti si incontrano tra hotel, sale conferenze e strade presidiate. Le decisioni discusse qui fanno il giro del pianeta.

Il contrasto è netto. Fuori, le montagne immobili. Dentro, il dibattito acceso sulle crisi economiche, il clima, le disuguaglianze, il futuro tecnologico. Davos diventa così un simbolo ambivalente: per alcuni luogo di dialogo necessario, per altri emblema delle élite globali. Ma la città, in sé, resta immobile, quasi indifferente al rumore. Accoglie, osserva, poi torna al suo ritmo.

Al di là dei riflettori, Davos continua a vivere un rapporto stretto con il suo ambiente naturale. I laghi alpini, i boschi, le vette non sono scenografia, ma presenza costante. Negli ultimi anni la città ha investito molto nella sostenibilità ambientale, cercando di conciliare turismo e tutela del territorio. È una necessità, ma anche una scelta identitaria: qui la montagna detta ancora le regole.

Davos non è una città che si impone con l’estetica o con l’eccesso. È una città che ascolta. Ha conosciuto la fragilità umana, ha ospitato il riposo e la fatica, il gioco e il potere. Forse è proprio per questo che riesce a tenere insieme mondi così diversi senza perdere sé stessa.

In un’epoca di città urlate e sovraesposte, Davos resta un luogo sobrio, misurato, quasi pudico. E proprio per questo continua ad attirare: perché offre spazio, silenzio e distanza. Non per fuggire dal mondo, ma per guardarlo con maggiore chiarezza.