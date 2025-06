Abu Dhabi: come l’economia ha cambiato il volto di una città

C’era un tempo in cui Abu Dhabi era solo una distesa di sabbia e mare, e la sua ricchezza più

preziosa brillava sotto forma di perle. Oggi, a distanza di poche generazioni, quella stessa città è

divenuta una delle capitali più moderne e ambiziose del mondo, ma cosa è accaduto nel mezzo?

La risposta, come spesso accade in Medio Oriente, affiora dal sottosuolo: petrolio. Scoperto negli

anni ’30 del secolo scorso, l’oro nero ha trasformato un’area deserta in uno degli epicentri della

geopolitica globale e finanziaria: da qui in poi Abu Dhabi ha assunto il ruolo di guida federale degli

Emirati Arabi Uniti, diventando non solo una capitale politica, ma il motore dell’intera federazione

araba.



Partiamo dall’inizio. L’area venne abitata per la prima volta circa 8000 anni fa, diventando ben

presto una delle oasi più fiorenti e ricche dell’intera area in termini di pastorizia e pesca, frenando

però così in un certo senso lo sviluppo economico per gran parte della propria storia. Secondo una leggenda popolare il primo insediamento avvenne perché il progenitore della dinastia che si insediò nell’area stava partecipando a una battuta di caccia durante la quale trovò una gazzella di rara bellezza, e inseguendola giunse fino all’attuale Abu Dhabi (letteralmente “padre delle gazzelle”), dove rimase stregato dal luogo. Tornato a casa, questi ordinò al figlio Shakbut di trasferire lì la famiglia e iniziare a costruire la nuova città che li avrebbe ospitati.



Per via di questo benessere rurale, scoperto subito in un’aurea mediocritas dai primi abitanti del

luogo, per molti anni non si svilupparono altri settori, pur continuando a progredire l’allevamento di

cammelli, la raccolta di datteri e il commercio di perle.



Le cose cambiano solo con l’affermarsi della confederazione tribale dei Bani Yas, che nel

diciassettesimo secolo occupa l’area di Dubai diventando la potenza egemone del luogo: a questo

punto però la famiglia più importante della confederazione, ovvero gli al Nahyan, si divide,

alimentando così l’instabilità politica dell’area. Di lì a poco tutti gli emiri degli attuali Emirati Arabi

Uniti saranno posti sotto la pacificazione forzata dell’Inghilterra, che li trasformerà negli “Stati

della Tregua”, vale a dire un protettorato della corona britannica.



Giunti quasi alla metà del ventesimo secolo, l’emirato di Abu Dhabi si sosteneva ancora con

l’economia tradizionale, tanto che gli abitanti ricchi vivevano in case di fango, mentre quelli poveri

in abitazioni fatte con foglie di palma: la metamorfosi vera e proprio avrà inizio solo a partire dal

1939, anno in cui avvennero le prime concessioni petrolifere, per poi conoscere dei punti di svolta

chiave con l’indipendenza da Sua Maestà nel 1968 e la costituzione della realtà federata che oggi

conosciamo nel 1971.



Con l’avvento del greggio il volto della città ha iniziato a mutare rapidamente e radicalmente in

pochi decenni: le tende beduine sono state sostituite dai grattacieli in vetro e acciaio, interconnessi

tra loro da strade a sei corsie che man mano si allungano tra isole artificiali, skyline da capogiro e

distretti tecnologici; e ancora, infrastrutture moderne, servizi di alta qualità, centri commerciali

smisurati e una vita urbana disegnata per attrarre investitori, turisti e cervelli da ogni parte del

globo. Tutto questo ha reso possibile l’ascesa attuale del mondo arabo su noi occidentali, tramite

una ricchezza che ha sia dato forma al paesaggio, sia ridisegnato l’identità stessa del Paese.



Sarebbe riduttivo però ritenere che l’economia petrolifera ha solo e semplicemente generato profitti,

poiché questa in realtà ha fornito ad Abu Dhabi i mezzi per costruire la narrazione potente di

un’oasi di stabilità e innovazione nel cuore di una regione spesso inquieta. Gli emiri infatti sanno

che l’oro nero non scorrerà in eterno, e pertanto spingono contestualmente verso una

diversificazione perseguita mediante le più disperate attività, dal turismo alla finanza, dall’energia

pulita alla tecnologia, passando per lo sport e, soprattutto, per l’Intelligenza Artificiale: in tutti

questi settori la parola d’ordine è ormai “investire quanto più possibile”, scardinando i primati disupremazia messi a punto dagli USA e unendo alla narrazione “potente” dei petroldollari una

narrazione “leggera” – un “soft power” – mediante quello che gli esperti di comunicazione chiamano

“washing” della propria immagine.



Guai infatti a pensare che Abu Dhabi e gli Emirati Arabi siano solo una circoscritta realtà

paradisiaca che vuole semplicemente realizzare il grattacielo più alto del mondo o avere la

tecnologia energetica più avanzata del mondo: gli Emirati infatti hanno imparato rapidamente a

muoversi con disinvoltura tra Asia e Mediterraneo, intrecciando relazioni con India, Italia, Egitto e

molti altri. In Sri Lanka gli sceicchi stanno costruendo un hub energetico con Nuova Delhi. Ancora,

insieme all’India, Abu Dhabi è protagonista del progetto “Imec” (un corridoio economico che

unisce India, Medio Oriente ed Europa), definito da Donald Trump come “una delle rotte

commerciali più importanti della storia”.



Nel frattempo in Italia gli emiri hanno da poco firmato accordi per oltre 40 miliardi di dollari, che verranno investiti in vari settori, dall’IA allo spazio, perciò non si tratta solo di business, bensì di una strategia affamata e imperialista. Il “piccolo” Paese del Golfo ha capito che per essere grande deve parlare tante lingue, così da ritagliarsi un posto al tavolo delle grandi potenze anche senza essere formalmente una di esse.

Soft Power

Il soft power emiratino è ormai raffinato e acuto: costruisce moschee, chiese e sinagoghe nello

stesso complesso architettonico, accoglie Papi e Imam sotto la stessa cupola, promuove etica e

religione nei dibattiti sull’Intelligenza Artificiale e sponsorizza la vita del luogo mediante influencer

di ogni genere.



Sotto l’aspetto geopolitico, anche senza allontanarci dal Mediterraneo, Abu Dhabi ha investito in

Libia sostenendo il generale Haftar, ha appoggiato Al-Sisi in Egitto contrastando la Fratellanza

Musulmana sostenuta da Qatar e Turchia, ha firmato gli Accordi di Abramo con Israele

normalizzando i rapporti con Tel Aviv, e, quando l’Iran ha lanciato droni e missili contro lo stesso

Israele lo scorso anno, i sistemi di difesa emiratini erano pronti a proteggerlo. Questa abilità di

muoversi su più tavoli, talvolta anche contraddittori, è la cifra che sta distinguendo lodevolmente la

diplomazia emiratina.



La voglia di Abu Dhabi di rivendicare la sua centralità nel mondo e l’intelligenza di fare ciò anche

mediante il soft power emerse già nella cornice dell’EXPO 2015, a Milano, quando il capannone

degli emiri strabiliava tutti attraverso una splendida esposizione e un cortometraggio da master in

comunicazione, iniziato con un dattero nel deserto che sfama una famiglia da “terzo mondo” e

concluso nella megalopoli più futurista che all’epoca si potesse immaginare. Niente petrolio, niente

Islam, solo una tra le trasformazioni economiche più grandi della storia narrata come un misto di

epica e destino.



Abu Dhabi oggi non è più solo una capitale, bensì un crocevia di potenze, tecnologie, fedi e

narrazioni. È l’emblema di come l’economia – guidata da visione, ambizione e strategia – possa non

solo trasformare un territorio, ma reinventarne l’anima. E cosa sarà allora di questa città nel 2071, quando scadrà il piano centenario con cui gli Emirati sognano di diventare “il miglior Paese al mondo”?



Impossibile dirlo, ma una cosa è certa: chi guarda oggi Abu Dhabi, vede il futuro.